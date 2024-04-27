Дрэймонд Грин о словах Дэвиса: «Дарвин Хэм – чернокожий мужчина. Он был игроком. Мне не понравилось, когда на него все вот так вывалили»
Дрэймонд Грин отреагировал на заявление Энтони Дэвиса.
На пресс-конференции после поражения во втором матче серии с «Денвером» в понедельник игрок «Лейкерс» произнес следующие слова: «Возникали отрезки по ходу матча, когда мы не понимали, что делаем на обеих половинах площадки».
«Меня сильно разочаровало заявление Дэвиса после матча. Он сказал: «Иногда мы не знаем, что делаем». Меня это разочаровало. По следующим причинам. Во-первых, Дарвин Хэм был игроком. Дарвин Хэм – чернокожий мужчина, и мне не понравилось, когда на него все вот так вывалили.
Я не оценил это, я не могу отнестись к такому с уважением», – заявил форвард «Уорриорз» в своем подкасте.
В калифорнийском клубе были «разочарованы» комментариями звездного форварда после поражения во второй игре серии с «Наггетс».
Да при чем тут цвет кожи??? Что же у него в голове…
А если бы Хэм был белый? То за расизм!
Да и вообще, я же писал про условного Кидда, а условный Кидд может быть условно белым