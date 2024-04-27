Дрэймонд Грин о словах Дэвиса: «Дарвин Хэм – чернокожий мужчина. Он был игроком. Мне не понравилось, когда на него все вот так вывалили»

Дрэймонд Грин отреагировал на заявление Энтони Дэвиса.

На пресс-конференции после поражения во втором матче серии с «Денвером» в понедельник игрок « » произнес следующие слова: «Возникали отрезки по ходу матча, когда мы не понимали, что делаем на обеих половинах площадки».

«Меня сильно разочаровало заявление после матча. Он сказал: «Иногда мы не знаем, что делаем». Меня это разочаровало. По следующим причинам. Во-первых, был игроком. Дарвин Хэм – чернокожий мужчина, и мне не понравилось, когда на него все вот так вывалили.

Я не оценил это, я не могу отнестись к такому с уважением», – заявил форвард «Уорриорз» в своем подкасте.

В калифорнийском клубе были «разочарованы» комментариями звездного форварда после поражения во второй игре серии с «Наггетс».