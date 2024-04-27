Дрэймонд Грин о словах Дэвиса: «Дарвин Хэм – чернокожий мужчина. Он был игроком. Мне не понравилось, когда на него все вот так вывалили»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Дрэймонд Грин Дарвин Хэм Баскетбол

Дрэймонд Грин отреагировал на заявление Энтони Дэвиса.

На пресс-конференции после поражения во втором матче серии с «Денвером» в понедельник игрок «Лейкерс» произнес следующие слова: «Возникали отрезки по ходу матча, когда мы не понимали, что делаем на обеих половинах площадки».

«Меня сильно разочаровало заявление Дэвиса после матча. Он сказал: «Иногда мы не знаем, что делаем». Меня это разочаровало. По следующим причинам. Во-первых, Дарвин Хэм был игроком. Дарвин Хэм – чернокожий мужчина, и мне не понравилось, когда на него все вот так вывалили.

Я не оценил это, я не могу отнестись к такому с уважением», – заявил форвард «Уорриорз» в своем подкасте.

В калифорнийском клубе были «разочарованы» комментариями звездного форварда после поражения во второй игре серии с «Наггетс».

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25 комментариев
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«Дарвин Хэм – чернокожий мужчина, и мне не понравилось, когда на него все вот так вывалили.»

Да при чем тут цвет кожи??? Что же у него в голове…
А если бы Хэм был белый? То за расизм!
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+33
Ахахах, то есть если бы темнокожий Дэвис сказал всё то же самое в адрес какого-то "снежка", то всё было бы норм?))
+25
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+25
Просто представьте себе реакцию СМИ если бы условный Дончич сказал что не понимает условного Кидда, а условный Кевин Лав сказал бы что Кидд - белый мужчина, и он не потерпит такого отношения к белым мужчинам))
+23
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+22
Ответ Kudim41
«Дарвин Хэм – чернокожий мужчина, и мне не понравилось, когда на него все вот так вывалили.» Да при чем тут цвет кожи??? Что же у него в голове… А если бы Хэм был белый? То за расизм!
А если бы Дэвис был белым?
+11
0
+11
Ответ Максим Тарасов
Просто представьте себе реакцию СМИ если бы условный Дончич сказал что не понимает условного Кидда, а условный Кевин Лав сказал бы что Кидд - белый мужчина, и он не потерпит такого отношения к белым мужчинам))
Кидд не белый)
+10
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+8
Ответ Kemal Gul
Но Кидд, кхм, не совсем белый))
Но больше похож на белого чем на чёрного)
Да и вообще, я же писал про условного Кидда, а условный Кидд может быть условно белым
+9
-2
+7
Пхапхахпхахпха. В общем секрет востребованности Дока Риверса раскрыт.
+6
0
+6
Позитивный чёрный расизм от Грина, ничего нового 😎👍🏿
+5
0
+5
Что у белого на уме, то у черного на языке)
+4
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+4
Ответ Максим Тарасов
Но больше похож на белого чем на чёрного) Да и вообще, я же писал про условного Кидда, а условный Кидд может быть условно белым
Это понятно, просто если бы условный Лав из твоего примера назвал Кидда белым мужчиной, его бы действительно могли обвинить в расизме, но не по той причине, что ты написал)
+5
-1
+4
Шо то я не понял, с какой стороны тут в эту тему уперается цвет кожи? Вон и в Евролиге там Атаман начал наезды на Маккаби... Спорт превратился в арены для разборок за цвет кожи, вероисповедование, пятые точки и кто с кем спит.
+3
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+3
Из Хэма тренер как из Шака балерина. Что с того что он был игроком и вдобавок негр? Это не отменяет обоснованность претензий Дэвиса.
+2
0
+2
Ответ Максим Тарасов
Просто представьте себе реакцию СМИ если бы условный Дончич сказал что не понимает условного Кидда, а условный Кевин Лав сказал бы что Кидд - белый мужчина, и он не потерпит такого отношения к белым мужчинам))
Но Кидд, кхм, не совсем белый))
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Ответ Грозовая Тень
А если бы Дэвис был белым?
Уже бы отменили)
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Дэвис намекнул на проблемы, но даже этого теперь нельзя. Как строить командную игру если игрокам нельзя даже намекать на проблемы и в обратную сторону, если тренеру тоже этого нельзя? Мысли же они не читают. На что они там надеются?
+1
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Ответ Максим Тарасов
Просто представьте себе реакцию СМИ если бы условный Дончич сказал что не понимает условного Кидда, а условный Кевин Лав сказал бы что Кидд - белый мужчина, и он не потерпит такого отношения к белым мужчинам))
Кидд не белый, кстати. Он как Клей или Гриффин
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Чем меньше Мы будем обсуждать заявления Грина, тем быстрее он исчезнет из медия пространства.
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После такого юмора у одного снежка из Вашика отвалилась челюха.
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Ответ Kudim41
«Дарвин Хэм – чернокожий мужчина, и мне не понравилось, когда на него все вот так вывалили.» Да при чем тут цвет кожи??? Что же у него в голове… А если бы Хэм был белый? То за расизм!
Ну Дрэймонд над своим белым тренером издевается как может. Несмотря на то, что он был игроком)
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В кои-то веки в ЛА решили пойти на шантаж и дали безвестному негру порулить прославленной франшизой, но по итогу - позорный провал, оловянный взгляд и руки в карманах. А Грин уже даже не роняет свой и его авторитет, а закапывает сверху на него еще и мочится.
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Комментарий удален модератором
Винисиус одобряет
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Ответ Kemal Gul
Это понятно, просто если бы условный Лав из твоего примера назвал Кидда белым мужчиной, его бы действительно могли обвинить в расизме, но не по той причине, что ты написал)
Мораль: никогда не акцентируйтесь на цвете кожи Кидда и не пытайтесь его защищать в соцсетях🤣
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Ответ Фёдор Молчанов
Комментарий удален модератором
,... Поэтому вы за всех кроме GSW, точнее за всех кроме GSW и ни за кого,( судя по статусу на сайте).
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