Майк Уилбон о роли Леброна Джеймса в увольнении Дарвина Хэма: «Хочешь быть лучшим игроком всех времен – неси ответственность»

Майк Уилбон высказался по поводу увольнения Дарвина Хэма.

« отличный парень. И отличный тренер. Он взял команду, которая годом ранее не добилась ничего, и в прошлом году вывел их в финал конференции. И все его хвалили, включая и . И теперь вдруг они обвиняют его. Их комментарии неадекватны.

Если ты хочешь быть лучшим игроком всех времен, хочешь, чтобы все это знали, говорили об этом во всех медиа, тогда бери на себя ответственность. Майкл Джордан и Кобе Брайант после проигранных серий говорили: «Я не был достаточно хорош». Мы слышали немного этого, но недостаточно. Если ты претендуешь на статус, веди себя так. Не обвиняй тренера прямо или завуалированно.

Джеймс и Дэвис были хороши в этой серии. Но этого не хватило против «Денвера».

Увольнение Хэма вызывает злость. Давайте, выберите себе нового тренера. Вы не получите . У « » гораздо больше денег, они не дадут ему уйти.

Это неразумный, ленивый шаг. И эти два игрока стоят за ним. Они будущие члены Зала славы. Они должны нести ответственность за свои поступки», – заявил комментатор ESPN.