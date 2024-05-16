Стефен Карри во второй раз в карьере получил награду имени Мэджика Джонсона

Теги Мэджик Джонсон Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Стефен Карри получил награду от Ассоциации профессиональных журналистов НБА.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» во второй раз в карьере получил награду имени Мэджика Джонсона, которую ежегодно вручает Ассоциация профессиональных баскетбольных журналистов.

Награду вручают «игроку НБА, который сочетает превосходную игру на площадке с открытостью для прессы и болельщиков». Двукратными обладателями награды также являются Дэмиан Лиллард (2017, 2020) и Шейн Баттье (2007, 2013).

В этом году на награду претендовали Карри, Бэм Адебайо («Майами»), Демар Дерозан («Чикаго»), Руди Гобер («Миннесота») и Тайриз Халибертон («Индиана»).

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2 комментария
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В НБА много странных номнаций,тот же самый лучший тиммейт,чем Конли лучше остальных?
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