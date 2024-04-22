Леброн Джеймс приблизился к Майклу Джордану в споре за звание величайшего игрока в истории по мнению баскетболистов
Майкл Джордан остается величайшим игроком в истории по мнению баскетболистов.
По итогам анонимного опроса игроков, проводимого изданием The Athletic, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс приблизился к Джордану.
Третье место занимает Кобе Брайант.
По одному голосу получили разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, Мэджик Джонсон и Пол Пирс.
Леброн 46%
Джа Морэнт 42%
Тейтум 9.8%
Трэй Янг 0.8%
Майкл Джордан 0.8%
Остин Ривз 0.8%