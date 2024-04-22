Леброн Джеймс приблизился к Майклу Джордану в споре за звание величайшего игрока в истории по мнению баскетболистов

Теги Майкл Джордан Мэджик Джонсон Пол Пирс Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри Баскетбол

Майкл Джордан остается величайшим игроком в истории по мнению баскетболистов.

По итогам анонимного опроса игроков, проводимого изданием The Athletic, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс приблизился к Джордану.

Третье место занимает Кобе Брайант.

По одному голосу получили разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, Мэджик Джонсон и Пол Пирс.

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18 комментариев
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Ответ Light Yagami
Кёрри сам за себя голосовал?
Любопытнее кто на полном серьёзе считает Пирса лучшим игроком всех времён)
+21
-2
+19
По одному голосу получили разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, Мэджик Джонсон и Пол Пирс. Сами за себя что ли голосовали?
+6
-2
+4
Джордан и Леброн понятно, но дальше кроме Мэджика дурдом.
+5
-1
+4
Через 10 лет:

Леброн 46%
Джа Морэнт 42%
Тейтум 9.8%
Трэй Янг 0.8%
Майкл Джордан 0.8%
Остин Ривз 0.8%
+3
-1
+2
Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий скрыт
Ахаха
+5
-3
+2
Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий скрыт
Шутка дня прям
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Дробот
Любопытнее кто на полном серьёзе считает Пирса лучшим игроком всех времён)
Дуэйн Уэйд 😅
+1
0
+1
Кёрри сам за себя голосовал?
+8
-8
0
Вы же все лучше всяких звезд нба разбираетесь в баскете,,хуля в коментариях делаете идите продвигайте баскетбол
+1
-1
0
Понятно насчет MJ с Леброном, остальные места мягко говоря сомнительные....)))
+1
-1
0
Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий скрыт
почему?
+2
-2
0
Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий скрыт
Нет
+2
-2
0
Ответ badaboom
Через 10 лет: Леброн 46% Джа Морэнт 42% Тейтум 9.8% Трэй Янг 0.8% Майкл Джордан 0.8% Остин Ривз 0.8%
Выход переиздания "Последний танец" квадрупл-аш-ди 64к и опять на первое место.
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