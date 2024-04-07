Боб Майерс: «Гениальность Стефа Карри в том, что он умеет превратить победу в развлечение»

Боб Майерс.

«Играя на таком уровне, ты много внимания уделяешь победе в чемпионате. И когда ты пытаешься выиграть чемпионат, ты понимаешь, что должен чем-то жертвовать. Это не весело, и это не обязательно должно быть весело.

Но гениальность в том, что он умеет превратить победу в развлечение.

, Стефен Карри. Причина, по которой их так уважают, почитают и любят, заключается в том, что они получали удовольствие от игры. Это не было фальшивым. Все хотят любить заниматься спортом, я не могу сказать, что много смеялся, когда играл в баскетбол», – сказал бывший генеральный менеджер « » в подкасте Джей Джей Редика.