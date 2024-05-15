Велимир Перасович: «УНИКС и «Локо» одинаково сильны»

Велимир Перасович считает, что в серии УНИКС – «Локомотив-Кубань» нет фаворита.

– Можно ли назвать четвертый, победный матч полуфинала в Краснодаре лучшим для УНИКСа в этой серии?

– Когда выигрываешь, так можно говорить всегда. Наша полуфинальная серия проходит в жесткой борьбе, каждая игра чрезвычайно сложная для обоих клубов. Все матчи с «Локо» не похожи друг на друга. У Краснодара отличная команда – очень атлетичная, бегущая, демонстрирующая хороший баскетбол. Никогда не знаешь, чего ожидать от них по ходу встречи.

– Согласны ли с тем, что после победы в четвертом матче полуфинала с солидным преимуществом УНИКС – фаворит в паре?

– Говорить так – значит недостаточно уважать соперника. Повторюсь, «Локомотив-Кубань» – превосходная команда, у них отличные исполнители на каждой позиции. На мой взгляд, УНИКС и «Локо» одинаково сильны. Сейчас преимущество домашней площадки вновь у нас. Но, как мы ранее успели убедиться, это не имеет решающего значения, поскольку оба клуба потерпели поражения дома.

Главное для нас – подготовиться к предстоящим матчам наилучшим образом и сохранять концентрацию. Исход нашего противостояния с «Локомотивом-Кубань» решат нюансы, – сказал главный тренер УНИКСа.

В серии 1/2 финала Лиги ВТБ УНИКС – « ив-Кубань» ничья – 2-2. Пятый матч состоится в четверг, 16 мая, в Казани.