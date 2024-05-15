Андрей Воронцевич: «Локомотив-Кубань» – грозный соперник. Ни в коем случае нельзя их недооценивать»

Андрей Воронцевич не считает УНИКС фаворитом в серии против «Локомотива-Кубань».

– По возвращении из Краснодара мы внимательно изучили видео прошлой игры. Несмотря на победу, УНИКС совершил много ошибок. В частности, позволили «Локо» собрать 15 подборов под нашим щитом. Так что нам есть от чего отталкиваться, ведь у нас были как хорошие моменты, так и не очень. Поэтому предположу, что лучшая игра УНИКСа в этой серии еще впереди.

– Согласны ли с тем, что после победы в четвертом матче полуфинала с солидным преимуществом УНИКС – фаворит в паре?

– Считаю, так говорить нельзя, ведь «Локомотив-Кубань» – грозный соперник. Краснодарцы доказывают свою состоятельность на протяжении многих лет. Ни в коем случае нельзя их недооценивать и сбрасывать со счетов.

Накал борьбы в полуфинальной серии возрастает, что представляет большой интерес для болельщиков. Главное для нас сейчас – восстановиться после длительной дороги, сохранить мотивацию и силы.

Мы движемся поступательно, усердно работаем на площадке, а также с медицинским персоналом. Сейчас все в наших руках и будет зависеть от того, какую игру мы продемонстрируем.

Пятый матч серии УНИКС проведет на домашнем паркете «Баскет-холла». Надеюсь, наши преданные болельщики горячо нас поддержат и зарядят энергией.

В серии 1/2 финала Лиги ВТБ УНИКС – « ив-Кубань» ничья – 2-2. Пятый матч состоится в четверг, 16 мая, в Казани.