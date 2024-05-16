«Миннесота» может попытаться выменять Дариуса Гарлэнда

Дариус Гарлэнд может перейти из «Кливленда» в «Миннесоту».

«Темной лошадкой, которая может попытаться приобрести , является « ». С 2018 года, когда «Миннесота» попыталась совершить обмен, чтобы выбрать Гарлэнда на драфте 2018 года, «Тимбервулвз» были поклонниками игры Гарлэнда, и им нужен план преемственности для нынешнего стартового защитника-ветерана Майка Конли», – пишет Right Down Euclid.

Согласно сообщению инсайдера Шэмса Чарании, Гарлэнд может решить покинуть «Кавальерс», если Донован Митчелл останется в команде.