«Миннесота» может попытаться выменять Дариуса Гарлэнда

Теги возможные переходы Кливленд Миннесота НБА Дариус Гарлэнд Баскетбол

Дариус Гарлэнд может перейти из «Кливленда» в «Миннесоту».

«Темной лошадкой, которая может попытаться приобрести Дариуса Гарлэнда, является «Миннесота». С 2018 года, когда «Миннесота» попыталась совершить обмен, чтобы выбрать Гарлэнда на драфте 2018 года, «Тимбервулвз» были поклонниками игры Гарлэнда, и им нужен план преемственности для нынешнего стартового защитника-ветерана Майка Конли», – пишет Right Down Euclid.

Согласно сообщению инсайдера Шэмса Чарании, Гарлэнд может решить покинуть «Кавальерс», если Донован Митчелл останется в команде.

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5 комментариев
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Ответ Эрмек Акбаев
Не хз, можно попробовать, но пока Конли идеально справляется
Рано или поздно Конли вернут паспорт и он сможет уйти на пенсию, нужно же готовиться к этому
+5
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только за его 36,7 млн придётся отдать Таунса, или Макдэниэлса с Ридом
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+3
Не хз, можно попробовать, но пока Конли идеально справляется
+1
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+1
Он скорее Орландо пригодится. Им разыгрывающий позарез нужен
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такой же мусорный игрок как и Секстон
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