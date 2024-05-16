«Кавальерс» проявляют предварительный интерес к Джею Джею Редику
«Кливленд» может уволить главного тренера Джея Би Бикерстаффа.
По сообщению инсайдера Брэндона Робинсона, «Кавальерс» проявляют предварительный интерес к кандидатуре Джея Джея Редика.
Бывший игрок и нынешний аналитик ESPN является одним из популярных претендентов на роль главного тренера «Лейкерс».
Кроме того, услугами Редика может заинтересоваться «Детройт», закончивший чемпионат с худшими показателями в лиге (14-68).
Но если разбирать по сути, то Мост закончил карьеру игрока 20 лет назад, ничего не делал все это время, в медиаэфире начал появляться года 3-4 назад в качестве объекта для троллинга, но упорно просит дать ему возможность потренировать Спартак или сопоставимую команду. Сам футбол Мост не особо смотрит — ведь ему там нечему учиться.
Редик закончил не так давно, и его претензии на тренерство более обоснованы, хотя бы потому что он работает экспертом на ТВ и смотрит и анализирует много игр. Анализирует по-нормальному, а не в стиле — э, да я бы там уже пять забил (30 набрал).
Споэльстра долго работал вторым у Райли.