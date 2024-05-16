«Кавальерс» проявляют предварительный интерес к Джею Джею Редику

Теги возможные переходы Кливленд Детройт Лейкерс Джей Джей Редик НБА Джей Би Бикерстафф Баскетбол

«Кливленд» может уволить главного тренера Джея Би Бикерстаффа.

По сообщению инсайдера Брэндона Робинсона, «Кавальерс» проявляют предварительный интерес к кандидатуре Джея Джея Редика.

Бывший игрок и нынешний аналитик ESPN является одним из популярных претендентов на роль главного тренера «Лейкерс».

Кроме того, услугами Редика может заинтересоваться «Детройт», закончивший чемпионат с худшими показателями в лиге (14-68).

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9 комментариев
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Ответ Рахим Фунтик Стерлинг
А ведь правы, кто писал, что Мостовой не в той стране родился и не тот вид спорта выбрал))
Плюс за юмор.

Но если разбирать по сути, то Мост закончил карьеру игрока 20 лет назад, ничего не делал все это время, в медиаэфире начал появляться года 3-4 назад в качестве объекта для троллинга, но упорно просит дать ему возможность потренировать Спартак или сопоставимую команду. Сам футбол Мост не особо смотрит — ведь ему там нечему учиться.

Редик закончил не так давно, и его претензии на тренерство более обоснованы, хотя бы потому что он работает экспертом на ТВ и смотрит и анализирует много игр. Анализирует по-нормальному, а не в стиле — э, да я бы там уже пять забил (30 набрал).
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0
+3
А ведь правы, кто писал, что Мостовой не в той стране родился и не тот вид спорта выбрал))
+2
0
+2
Ответ Турбомарсоход
Хороший аналитик не равно хороший тренер. Фил Невилл критиковал всех будучи аналитиком, а потом облажался в качестве тренера и заткнулся на долгое время.
Гари
+2
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+2
Предварительный интерес - подписались в инстаграме и твиттере, поставили пару лайков, добавили в воцапе, но ещё не писали первыми
+1
0
+1
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Плюс за юмор. Но если разбирать по сути, то Мост закончил карьеру игрока 20 лет назад, ничего не делал все это время, в медиаэфире начал появляться года 3-4 назад в качестве объекта для троллинга, но упорно просит дать ему возможность потренировать Спартак или сопоставимую команду. Сам футбол Мост не особо смотрит — ведь ему там нечему учиться. Редик закончил не так давно, и его претензии на тренерство более обоснованы, хотя бы потому что он работает экспертом на ТВ и смотрит и анализирует много игр. Анализирует по-нормальному, а не в стиле — э, да я бы там уже пять забил (30 набрал).
в баскетболе вообще от анализа до тренерства (причем порой хорошего) не самый длинный путь. вспомнить Споэльстру
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Хороший аналитик не равно хороший тренер. Фил Невилл критиковал всех будучи аналитиком, а потом облажался в качестве тренера и заткнулся на долгое время.
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Ответ SopTecret
в баскетболе вообще от анализа до тренерства (причем порой хорошего) не самый длинный путь. вспомнить Споэльстру
Тут скорее — Керр.
Споэльстра долго работал вторым у Райли.
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Ответ SopTecret
Гари
Да, точно. Мне почему-то казалось что Фил был главным тренером Валенсии.
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Ответ Турбомарсоход
Да, точно. Мне почему-то казалось что Фил был главным тренером Валенсии.
Фил был вторым у брата ;)
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