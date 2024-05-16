«Кавальерс» проявляют предварительный интерес к Джею Джею Редику

«Кливленд» может уволить главного тренера Джея Би Бикерстаффа.

По сообщению инсайдера Брэндона Робинсона, «Кавальерс» проявляют предварительный интерес к кандидатуре .

Бывший игрок и нынешний аналитик ESPN является одним из популярных претендентов на роль главного тренера « ».

Кроме того, услугами Редика может заинтересоваться « », закончивший чемпионат с худшими показателями в лиге (14-68).