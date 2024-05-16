Агентство Эвана Мобли требовало, чтобы «Кливленд» не брал его на драфте
Представители Эвана Мобли предостерегали «Кавальерс» от выбора игрока на драфте.
Форвард был выбран под третьим пиком на драфте-2021. По сообщению источника, представители Мобли из агентства Wasserman предупреждали «Кливленд» не выбирать их клиента, что является достаточно распространенной стратегией, призванной повлиять на будущее проспекта. Агенты Мобли нацеливались на «Оклахому».
«Тандер» предпринимали многочисленные попытки получить третий пик, но не добились успеха. С момента попадания молодого баскетболиста в «Кавальерс» его отношения с клубом всегда оставались позитивными.
Мобли может подписание продление контракта этим летом. 22-летний форвард набирал 15,7 очка, 9, 4 подбора и 3,2 передачи в среднем при 58% реализации бросков с игры и 37,3% из-за дуги в регулярном чемпионате.
В правильной команде (или при правильном тренере), как мне кажется, он может стать топ-10 в НБА со временем.
Пока что - он буквально отличный ролевик.