Агентство Эвана Мобли требовало, чтобы «Кливленд» не брал его на драфте

Представители Эвана Мобли предостерегали «Кавальерс» от выбора игрока на драфте.

Форвард был выбран под третьим пиком на драфте-2021. По сообщению источника, представители Мобли из агентства Wasserman предупреждали « » не выбирать их клиента, что является достаточно распространенной стратегией, призванной повлиять на будущее проспекта. Агенты Мобли нацеливались на «Оклахому».

«Тандер» предпринимали многочисленные попытки получить третий пик, но не добились успеха. С момента попадания молодого баскетболиста в «Кавальерс» его отношения с клубом всегда оставались позитивными.

Мобли может подписание продление контракта этим летом. 22-летний форвард набирал 15,7 очка, 9, 4 подбора и 3,2 передачи в среднем при 58% реализации бросков с игры и 37,3% из-за дуги в регулярном чемпионате.