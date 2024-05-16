Агентство Эвана Мобли требовало, чтобы «Кливленд» не брал его на драфте

Теги Кливленд НБА драфт НБА Оклахома-Сити Эван Мобли Баскетбол

Представители Эвана Мобли предостерегали «Кавальерс» от выбора игрока на драфте.

Форвард был выбран под третьим пиком на драфте-2021. По сообщению источника, представители Мобли из агентства Wasserman предупреждали «Кливленд» не выбирать их клиента, что является достаточно распространенной стратегией, призванной повлиять на будущее проспекта. Агенты Мобли нацеливались на «Оклахому».

«Тандер» предпринимали многочисленные попытки получить третий пик, но не добились успеха. С момента попадания молодого баскетболиста в «Кавальерс» его отношения с клубом всегда оставались позитивными.

Мобли может подписание продление контракта этим летом. 22-летний форвард набирал 15,7 очка, 9, 4 подбора и 3,2 передачи в среднем при 58% реализации бросков с игры и 37,3% из-за дуги в регулярном чемпионате.

 

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мобли, пока что, один из тех, чей потенциал тратится в пустую.

В правильной команде (или при правильном тренере), как мне кажется, он может стать топ-10 в НБА со временем.

Пока что - он буквально отличный ролевик.
+8
-3
+5
А вы можете "подписание продление контракта"?
0
0
0
Полилось со всех труб...
0
0
0
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Мобли, пока что, один из тех, чей потенциал тратится в пустую. В правильной команде (или при правильном тренере), как мне кажется, он может стать топ-10 в НБА со временем. Пока что - он буквально отличный ролевик.
Тоже есть такое чувство, что Мобли способен на гораздо большее, чем пока выдает в Кэвс. Интересно будет если уведомит руководство, что не будет продлевать контракт, тогда, возможно, придется экстренно скидывать и Митчелла, и Мобли.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий