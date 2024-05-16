Шэмс Чарания: «Кливленду», возможно, придется выбрать между Донованом Митчеллом и Дариусом Гарлэндом»

Дариус Гарлэнд может решить покинуть «Кавальерс», если Донован Митчелл останется.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Руководители клубов лиги полагают, что «Кавальерс» придется серьезно оценить, насколько и подходят друг другу, и в конечном итоге, возможно, выбрать одного из них.

По словам источников, осведомленных в этом вопросе, если Митчелл решит остаться на длительный срок, представитель Гарлэнда, генеральный директор Klutch Sports Рич Пол, проведет разговор с руководителями «Кэвс» о возможном поиске новой команды для бывшего участника Матча всех звезд», – пишет Чарания.