Шэмс Чарания: «Кливленду», возможно, придется выбрать между Донованом Митчеллом и Дариусом Гарлэндом»
Дариус Гарлэнд может решить покинуть «Кавальерс», если Донован Митчелл останется.
Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
«Руководители клубов лиги полагают, что «Кавальерс» придется серьезно оценить, насколько Митчелл и Гарлэнд подходят друг другу, и в конечном итоге, возможно, выбрать одного из них.
По словам источников, осведомленных в этом вопросе, если Митчелл решит остаться на длительный срок, представитель Гарлэнда, генеральный директор Klutch Sports Рич Пол, проведет разговор с руководителями «Кэвс» о возможном поиске новой команды для бывшего участника Матча всех звезд», – пишет Чарания.