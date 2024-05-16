Шэмс Чарания: «Кливленду», возможно, придется выбрать между Донованом Митчеллом и Дариусом Гарлэндом»

Теги возможные переходы Кливленд НБА Донован Митчелл Шэмс Чарания Дариус Гарлэнд Баскетбол

Дариус Гарлэнд может решить покинуть «Кавальерс», если Донован Митчелл останется.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Руководители клубов лиги полагают, что «Кавальерс» придется серьезно оценить, насколько Митчелл и Гарлэнд подходят друг другу, и в конечном итоге, возможно, выбрать одного из них.

По словам источников, осведомленных в этом вопросе, если Митчелл решит остаться на длительный срок, представитель Гарлэнда, генеральный директор Klutch Sports Рич Пол, проведет разговор с руководителями «Кэвс» о возможном поиске новой команды для бывшего участника Матча всех звезд», – пишет Чарания.

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9 комментариев
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Мичел лучше, это так же очевидно, как и то, что он не собирается оставаться в Кавс.
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Ответ Maturmalai
Донована на Букера - самый равноценный и взаимовыгодный обмен.
Которы никак не поможет и не решит проблемы Финикса и Кливленда
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Ну этот ПО показал, что Гарлэнд никуда не годится. Играл, как амеба
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Гарленда нужно побыстрее скинуть, пока ещё не всем понятно кто он. в Юту в Сексленд, может возьмут подносчиком снарядов для Лаури)
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Донована на Букера - самый равноценный и взаимовыгодный обмен.
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Да ни надо никого выбирать. Достаточно найти тренера, который хоть что-то понимает в тактике , а не просто черный братишка(как выяснилось, даже в этом качестве Бикерстаф провалился в 0). Гарланд два года назад выглядел очень сырой и дешевой версией Карри для очень бедных. И в прошлом году он тоже так выглядел. Но в этом начались травмы, план на игру еще больше деградировал, а когда Дариус вернулся и перестал вылетать, то откатить тренер не смог. Надеюсь, мы найдем хорошего специалиста, а не Редика
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Ответ Maturmalai
Очень даже решит. Клевеланд получит равноценную по таланту звезду и сбалансированность с Гарлендом в качестве основного распасовщиком и подносчика снарядов Букеру и Моблею. Финикс тоже получит равноценную по таланту звезду, которая лучше справится с ролью основного боллхендлера и подносчика снарядов Дюранту и Билу.
То бишь, шило на мыло? И кому это надо?
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Ответ Валерий Королёв
То бишь, шило на мыло? И кому это надо?
Не шило на мыло, а более сбалансированное распределение таланта по амплуа. Финиксу нужен более способный боллхендлер и распасовщик, а Клевеланду - больше роста на задней линии. Такой обмен даст каждой команде то, что ей нужно.
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