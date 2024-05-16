Cleveland.com: «Донован Митчелл разочарован отсутствием у некоторых партнеров по команде зрелости, сосредоточенности, готовности к плей-офф и желания слушать»

Донован Митчелл разочаровался в некоторых партнерах по команде.

Об этом сообщает журналист Cleveland.com Крис Федор.

«В течение сезона Митчелл неоднократно отмечал, как он счастлив в Кливленде и насколько ему нравится эта ситуация. Здесь он показывает свой лучший баскетбол. Но источники утверждают, что временами он был разочарован отсутствием у некоторых партнеров по команде зрелости, сосредоточенности, готовности к плей-офф и желания слушать», – пишет Федор.