Донован Митчелл является объектом интереса со стороны «Лейкерс», «Майами», «Бруклина» и «Хьюстона»

Теги возможные переходы Бостон Кливленд Хьюстон Лейкерс Майами Бруклин Финикс НБА НБА плей-офф Брайан Уиндхорст Донован Митчелл Баскетбол

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о возможном будущем Донована Митчелла.

«Митчелл очень умный и хитрый. Его репутация чиста, но его уже обменивали.

«Лейкерс» знают, что им нужно усилить свой состав.

«Майами» охотятся за звездой уже год, впрочем, они делают это все время.

Третья команда – «Бруклин». Они не контролируют свои пики. Но у них активы «Санс» и они могут стать очень ценными.

Будут еще предложения, скорее всего от «Хьюстона», – заявил эксперт ESPN.

«Кливленд» закончил выступление в сезоне-2023/24, проиграв «Бостону» во втором раунде плей-офф (1-4).

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