Донован Митчелл является объектом интереса со стороны «Лейкерс», «Майами», «Бруклина» и «Хьюстона»

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о возможном будущем Донована Митчелла.

« очень умный и хитрый. Его репутация чиста, но его уже обменивали.

« » знают, что им нужно усилить свой состав.

« » охотятся за звездой уже год, впрочем, они делают это все время.

Третья команда – « ». Они не контролируют свои пики. Но у них активы «Санс» и они могут стать очень ценными.

Будут еще предложения, скорее всего от « », – заявил эксперт ESPN.

«Кливленд» закончил выступление в сезоне-2023/24, проиграв «Бостону» во втором раунде плей-офф (1-4).