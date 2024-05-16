Донован Митчелл является объектом интереса со стороны «Лейкерс», «Майами», «Бруклина» и «Хьюстона»
Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о возможном будущем Донована Митчелла.
«Митчелл очень умный и хитрый. Его репутация чиста, но его уже обменивали.
«Лейкерс» знают, что им нужно усилить свой состав.
«Майами» охотятся за звездой уже год, впрочем, они делают это все время.
Третья команда – «Бруклин». Они не контролируют свои пики. Но у них активы «Санс» и они могут стать очень ценными.
Будут еще предложения, скорее всего от «Хьюстона», – заявил эксперт ESPN.
«Кливленд» закончил выступление в сезоне-2023/24, проиграв «Бостону» во втором раунде плей-офф (1-4).