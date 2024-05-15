Брайан Уиндхорст: «Ряд команд уже готовы сделать предложение по Доновану Митчеллу»

Теги возможные переходы Кливленд НБА Брайан Уиндхорст Донован Митчелл Баскетбол

Несколько команд НБА готовы выменять у «Кливленда» Донована Митчелла.

«Донован Митчелл никогда не показывал, что хочет обмена из «Юты», но «Джаз» знали, что он вряд ли останется. Не думаю, что Донован когда-нибудь скажет, что не хочет оставаться в «Кливленде». Для клуба, который когда-то потерял Леброна Джеймса, важно, чтобы он сказал: «Мне здесь нравится». И это остается главным вопросом. Донован очень сообразительный и очень умный.

Я не хочу никого пугать в своем родном Кливленде, но есть ряд команд, которые уже готовы сделать предложение. Они готовы», – сказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

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