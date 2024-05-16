Джарретт Аллен отказался от инъекции, которая могла позволить ему играть через боль в серии с «Бостоном»

Теги травмы Бостон Кливленд Орландо НБА НБА плей-офф Карис Леверт Донован Митчелл Джарретт Аллен Франц Вагнер Баскетбол

Джарретт Аллен пропустил серию второго раунда плей-офф против «Селтикс».

Центровой «Кливленда» получил первый удар по ребрам в стартовой игре плей-офф против «Орландо». Столкновение с Францем Вагнером в четвертой встрече нанесло ему серьезное повреждение ребра, выбившее баскетболиста из активной ротации.

Клуб присваивал Аллену статус «под вопросом» перед каждой игрой после инцидента, но, по сообщениям, он не был близок к возвращению на площадку.

«Кливленд» не сомневался в дискомфорте баскетболиста. Однако отказ Аллена от иньекции, которая могла снизить болевые ощущения и позволить ему выйти на площадку, вызвал недовольство некоторых членов команды.Часть одноклубников и персонала считала, что он мог сделать больше, чтобы помочь «Кавальерс» в последних матчах серии.

Донован Митчелл, Карис Леверт и Джарретт Аллен пропустили пятый матч против «Бостона» (98:113). «Селтикс» выиграли серию 4-1 и вышли в финал Восточной конференции.

 

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9 комментариев
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Правильно сделал. Была бы это седьмая игра или игра, победа в которой принесла бы выход в следующий раунд, ещё можно было бы укольчика бахнуть. А так, зачем рисковать получить осложнение, когда серия и так, считай, решена?!
+24
-3
+21
История Айзеи Томаса всем должна быть поучительной. Ладно бы финал и седьмая игра, но тут то чего себя калечить.
+11
-1
+10
Ответ dikij jonny
Правильно сделал. Была бы это седьмая игра или игра, победа в которой принесла бы выход в следующий раунд, ещё можно было бы укольчика бахнуть. А так, зачем рисковать получить осложнение, когда серия и так, считай, решена?!
Согласен. И даже если бы были шансы в серии, поломайся он, никто бы не стал о нем заботиться. Парню всего 26, по контракту получает 20 млн до 25-26 включительно. То есть он вполне может ещё подписать хороший контракт, при растущем потолке не хуже и даже гораздо лучше. Мы все прекрасно знаем, как Лига умеет быстро забывать таких "трудяг", если они потеряли форму.
+8
-1
+7
Ну и правильно. Нечего здоровье гробить.
+6
-1
+5
Ответ Van
Согласен. И даже если бы были шансы в серии, поломайся он, никто бы не стал о нем заботиться. Парню всего 26, по контракту получает 20 млн до 25-26 включительно. То есть он вполне может ещё подписать хороший контракт, при растущем потолке не хуже и даже гораздо лучше. Мы все прекрасно знаем, как Лига умеет быстро забывать таких "трудяг", если они потеряли форму.
Айзея Томас подтвердит
+6
-1
+5
Ответ Сергей Орлов
Комментарий скрыт
Сам-то на работу с температурой под 40 выйдешь?

(пример с температурой условный, как наиболее вероятный для не профессиональных спортсменов).
+4
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Селтикс по трупам переломанных до игр с ними противников легко идут вперёд
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