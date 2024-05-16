Джарретт Аллен отказался от инъекции, которая могла позволить ему играть через боль в серии с «Бостоном»
Джарретт Аллен пропустил серию второго раунда плей-офф против «Селтикс».
Центровой «Кливленда» получил первый удар по ребрам в стартовой игре плей-офф против «Орландо». Столкновение с Францем Вагнером в четвертой встрече нанесло ему серьезное повреждение ребра, выбившее баскетболиста из активной ротации.
Клуб присваивал Аллену статус «под вопросом» перед каждой игрой после инцидента, но, по сообщениям, он не был близок к возвращению на площадку.
«Кливленд» не сомневался в дискомфорте баскетболиста. Однако отказ Аллена от иньекции, которая могла снизить болевые ощущения и позволить ему выйти на площадку, вызвал недовольство некоторых членов команды.Часть одноклубников и персонала считала, что он мог сделать больше, чтобы помочь «Кавальерс» в последних матчах серии.
Донован Митчелл, Карис Леверт и Джарретт Аллен пропустили пятый матч против «Бостона» (98:113). «Селтикс» выиграли серию 4-1 и вышли в финал Восточной конференции.
(пример с температурой условный, как наиболее вероятный для не профессиональных спортсменов).