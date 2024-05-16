Джарретт Аллен отказался от инъекции, которая могла позволить ему играть через боль в серии с «Бостоном»

Джарретт Аллен пропустил серию второго раунда плей-офф против «Селтикс».

Центровой «Кливленда» получил первый удар по ребрам в стартовой игре плей-офф против « ». Столкновение с в четвертой встрече нанесло ему серьезное повреждение ребра, выбившее баскетболиста из активной ротации.

Клуб присваивал Аллену статус «под вопросом» перед каждой игрой после инцидента, но, по сообщениям, он не был близок к возвращению на площадку.

« » не сомневался в дискомфорте баскетболиста. Однако отказ Аллена от иньекции, которая могла снизить болевые ощущения и позволить ему выйти на площадку, вызвал недовольство некоторых членов команды.Часть одноклубников и персонала считала, что он мог сделать больше, чтобы помочь «Кавальерс» в последних матчах серии.

, Карис Леверт и Джарретт Аллен пропустили пятый матч против « » (98:113). «Селтикс» выиграли серию 4-1 и вышли в финал Восточной конференции.