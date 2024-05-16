Донован Митчелл и другие игроки «Кливленда» недовольны работой Джей Би Бикерстаффа

Позиции Джей Би Бикерстаффа в «Кавальерс» находятся под угрозой.

Источники в лиге сообщают, что главный тренер «Кливленда» может потерять работу после поражения от « » в пяти матчах (1-4).

Защитник Донован Митчелл и некоторые другие игроки сомневаются в работе . У них есть вопросы к стратегии, управлению игрой команды, тренировкам и ответственности. Баскетболисты выражали эти сомнения в частном и публичном порядке.

В декабре, после травм Дариуса Гарланда и Эвана Мобли, Митчелл отыграл 45 минут во встрече с «Хьюстоном». После матча президент Коби Олтмен прошел в тренерский офис и устроил Бикерстаффу разнос за избыточные минуты звезды «Кавальерс». Публичная ссора стала предметом обсуждения персонала и игроков.

«Олтмен насел на Джей Би», – рассказал один из баскетболистов об инциденте.

Президент « » не знал в момент разбора ситуации, что решение оставить Митчелла на поле было принято после того, как игрок сам отказался покинуть площадку для отдыха. Защитник, однако, пропустил следующие четыре матча по болезни.

Инцидент обострил трения внутри коллектива. Ветераны в раздевалке «Кавальерс» были раздражены отношением тренера к составу как к молодой команде и устройством игры в атаке. Среди них оказался и Донован Митчелл. Баскетболисты остались недовольны тренировками и практическими занятиями, отмечая их неорганизованность и слабую интенсивность.