Томас Эртель: «Вернули себе преимущество паркета, это то, за что мы весь сезон сражались»

Томас Эртель отметил важность преимущества домашней площадки.

— Мы начали хорошо, с правильным настроем, все моменты 50/50 сегодня остались за нами. Если посмотреть в статистику, то становится понятно, что каждый внес вклад в игру, мы оказались готовы к матчу после предыдущего поражения. Мы вернули себе преимущество паркета, это то, за что мы весь сезон сражались. Сейчас в серии 2-2, узнаем в Санкт-Петербурге, как сложится.

— Преимущество своего паркет так важно?

— Да, думаю, что играть дома — это важно. Там, где мы тренируемся, там, где за нас болеют болельщики. Конечно, это важно.

— Имеет ли значение разница в матчах?

— Нет, не имеет. Главное — это победить, не важно, с разницей в 1, в 30 или в 40 очков. Как я и сказал, счет 2-2, эта серия будет долгой.

— В этой серии не было нервных концовок, команды побеждают уверенно…

— Да, эта серия отличается от другой, в которой играют «Локо» и УНИКС. У нас в паре та команда, которая проигрывает, потом реагирует 20-очковой победой. Но, надеюсь, что в Санкт-Петербурге все будет по-другому, — сказал разыгрывающий «Зенита».

Санкт-петербургский « » одержал уверенную победу над и сравнял счет в серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ (91:73, 2-2).