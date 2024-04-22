Баскетболисты Единой лиги ВТБ признали Ксавьера Рэтан-Мэйса лучшим игроком регулярки

Теги Енисей Единая лига ВТБ Томас Эртель Октавиус Эллис Ксавьер Рэтан-Мэйс Би Джей Джонсон Ненад Димитриевич Баскетбол

Баскетболисты Единой лиги ВТБ проголосовали за лучшего игрока регулярки.

По результатам голосования баскетболистов клубов Лиги ВТБ лучшим игроком прошедшего регулярного чемпионата стал Ксавьер Рэтан-Мэйс из «Енисея», набравший 170 баллов.

Ближайший преследователь Ненад Димитриевич из УНИКСа отстал на 38 баллов. Топ-3 замкнул игрок «Пармы» Би Джей Джонсон (47). 

В голосовании поучаствовали 140 баскетболистов – по 10 от каждой команды Лиги. Им было предложено выбрать Топ-3 лучших баскетболистов регулярного чемпионата. За первое место номинанту полагалось три балла, за второе – два, за третье – один.

В Топ-5 также вошли Томас Эртель («Зенит», 39 баллов) и Октавиус Эллис («Уралмаш», 38).

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