Баскетболисты Единой лиги ВТБ признали Ксавьера Рэтан-Мэйса лучшим игроком регулярки

Баскетболисты Единой лиги ВТБ проголосовали за лучшего игрока регулярки.

По результатам голосования баскетболистов клубов Лиги ВТБ лучшим игроком прошедшего регулярного чемпионата стал из « », набравший 170 баллов.

Ближайший преследователь из УНИКСа отстал на 38 баллов. Топ-3 замкнул игрок «Пармы» Би Джей Джонсон (47).

В голосовании поучаствовали 140 баскетболистов – по 10 от каждой команды Лиги. Им было предложено выбрать Топ-3 лучших баскетболистов регулярного чемпионата. За первое место номинанту полагалось три балла, за второе – два, за третье – один.

В Топ-5 также вошли («Зенит», 39 баллов) и Октавиус Эллис («Уралмаш», 38).