«Никс» собираются предложить Тому Тибодо долгосрочное продление контракта с зарплатой около 10 миллионов долларов

Теги Индиана Нью-Йорк НБА Том Тибодо НБА плей-офф Баскетбол

«Нью-Йорк» хочет продлить сотрудничество с Томом Тибодо.

«Никс» собираются предложить своему главному тренеру долгосрочный контракт с зарплатой в районе 10 миллионов долларов.

Следующий сезон станет последним по текущему соглашению специалиста.

Тибодо три раза за четыре года выводил команду в плей-офф. В прошлом сезоне «Никс» дошли до полуфинала Востока.

В сезоне-2023/24 «Нью-Йорк» закончил регулярный чемпионат на втором месте в конференции с результатом 50-32. Команда ведет во втором раунде плей-офф против «Индианы» со счетом 3-2.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тибс заслужил каждый цент в этом контракте, ибо сделал Никс great again. 10 лет назад, как я подсел на НБА, НЙ играл во что-то страшное с Лу Амундсеном, Шведом, Барньяни и Мело. Герои менялись, но одно оставалось неизменным - Никс были одной из самых ужасных команд НБА год за годом.

Но приход рулевого Тибодо изменил вообще всё. Команда каждый новый сезон становится с ним всё лучше. Героический выход в плей-офф в первый же сезон (ещё без Бронсона тогда), первая выигранная серия год назад и вот он на пороге уже финал Востока. Эта команда близка к тому, чтобы стать полноценным топ-контендером. Каких-нибудь 5 лет назад даже болельщики Никс не могли и мечтать о таком в самых своих никсовых снах
+19
-4
+15
Ответ Cash_flow
Тибс заслужил каждый цент в этом контракте, ибо сделал Никс great again. 10 лет назад, как я подсел на НБА, НЙ играл во что-то страшное с Лу Амундсеном, Шведом, Барньяни и Мело. Герои менялись, но одно оставалось неизменным - Никс были одной из самых ужасных команд НБА год за годом. Но приход рулевого Тибодо изменил вообще всё. Команда каждый новый сезон становится с ним всё лучше. Героический выход в плей-офф в первый же сезон (ещё без Бронсона тогда), первая выигранная серия год назад и вот он на пороге уже финал Востока. Эта команда близка к тому, чтобы стать полноценным топ-контендером. Каких-нибудь 5 лет назад даже болельщики Никс не могли и мечтать о таком в самых своих никсовых снах
Болельщики Никс это как болельщики Детройда, только из богатого города). В целом да, наступает надеюсь белая полоса. Ещё менеджмент адекватный стал, что немаловажно. Ну и надо что то с Рэндлом делать
+4
0
+4
Ответ boller_73
Болельщики Никс это как болельщики Детройда, только из богатого города). В целом да, наступает надеюсь белая полоса. Ещё менеджмент адекватный стал, что немаловажно. Ну и надо что то с Рэндлом делать
Детройт был чемпионов всего 20 лет назад. Я помню. Чертов замок Уоллас.
И потом еще несколько лет регулярно играли в финалах НБА или хотя бы конференции.
Никс последний раз что-то из себя представляли в конце 90-х.
+4
0
+4
Тибс заслуживает, нравится ещё с времен Буллс.
+4
-1
+3
судя по этому плей-офф, заслуженно на 100%
+2
0
+2
С 318 играми Том уже сейчас занимает 6 место в списке тренеров Никс (31). Если без неожиданностей, то в следующем году он обойдёт Райли и Хьюби Брауна. И хотя пока его достижения выглядят достаточно скромно на фоне предшественников (Ван Ганди и Райли выводили клуб в финалы, Джо Лапчик в допотопные времена делал это трижды, а Рон Хольцман дважды приводил клуб к чемпионству в эпоху Фрезера), нельзя недооценивать тот период безвременья, что прервался во многом благодаря работе Тибса. Ну а его олдскульный стиль делает игру Никс особенно привлекательной. Надеюсь, что буду видеть Тома во главе Никс ещё много лет.
+1
0
+1
Хорошая новость - останется в лиге олдскульная команда
+1
0
+1
Ответ Cash_flow
Тибс заслужил каждый цент в этом контракте, ибо сделал Никс great again. 10 лет назад, как я подсел на НБА, НЙ играл во что-то страшное с Лу Амундсеном, Шведом, Барньяни и Мело. Герои менялись, но одно оставалось неизменным - Никс были одной из самых ужасных команд НБА год за годом. Но приход рулевого Тибодо изменил вообще всё. Команда каждый новый сезон становится с ним всё лучше. Героический выход в плей-офф в первый же сезон (ещё без Бронсона тогда), первая выигранная серия год назад и вот он на пороге уже финал Востока. Эта команда близка к тому, чтобы стать полноценным топ-контендером. Каких-нибудь 5 лет назад даже болельщики Никс не могли и мечтать о таком в самых своих никсовых снах
ну насчёт great again очень спорно. команда давно ни на что серьёзное кроме пиков не претендовала, а заход в по на убогом востоке великим, тем более снова, назвать оч сложно.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий