«Никс» собираются предложить Тому Тибодо долгосрочное продление контракта с зарплатой около 10 миллионов долларов
«Нью-Йорк» хочет продлить сотрудничество с Томом Тибодо.
«Никс» собираются предложить своему главному тренеру долгосрочный контракт с зарплатой в районе 10 миллионов долларов.
Следующий сезон станет последним по текущему соглашению специалиста.
Тибодо три раза за четыре года выводил команду в плей-офф. В прошлом сезоне «Никс» дошли до полуфинала Востока.
В сезоне-2023/24 «Нью-Йорк» закончил регулярный чемпионат на втором месте в конференции с результатом 50-32. Команда ведет во втором раунде плей-офф против «Индианы» со счетом 3-2.
Но приход рулевого Тибодо изменил вообще всё. Команда каждый новый сезон становится с ним всё лучше. Героический выход в плей-офф в первый же сезон (ещё без Бронсона тогда), первая выигранная серия год назад и вот он на пороге уже финал Востока. Эта команда близка к тому, чтобы стать полноценным топ-контендером. Каких-нибудь 5 лет назад даже болельщики Никс не могли и мечтать о таком в самых своих никсовых снах
И потом еще несколько лет регулярно играли в финалах НБА или хотя бы конференции.
Никс последний раз что-то из себя представляли в конце 90-х.