«Никс» собираются предложить Тому Тибодо долгосрочное продление контракта с зарплатой около 10 миллионов долларов

«Нью-Йорк» хочет продлить сотрудничество с Томом Тибодо.

«Никс» собираются предложить своему главному тренеру долгосрочный контракт с зарплатой в районе 10 миллионов долларов.

Следующий сезон станет последним по текущему соглашению специалиста.

три раза за четыре года выводил команду в плей-офф. В прошлом сезоне «Никс» дошли до полуфинала Востока.

В сезоне-2023/24 « » закончил регулярный чемпионат на втором месте в конференции с результатом 50-32. Команда ведет во втором раунде плей-офф против «Индианы» со счетом 3-2.