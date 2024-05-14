Чендлер Парсонс раскритиковал Тома Тибодо за чрезмерные нагрузки и травмы игроков «Никс»

Теги Индиана Нью-Йорк НБА Том Тибодо НБА плей-офф Чендлер Парсонс Баскетбол

Чендлер Парсонс считает, что Том Тибодо перегружает игроков «Нью-Йорка».

«Никс» проводят серию с «Пэйсерс» (2-2) на фоне травмы О Джи Ануноби, выбывшие ранее Джулиус Рэндл, Боян Богданович и Митчелл Робинсон не сыграют до конца сезона.

«Сразу четыре их лучших баскетболиста в прямом смысле выбыли из игры… На месте «Бостона» я бы надеялся, что «Никс» каким-то образом вытянут серию, тогда им будет проще в финале конференции.

Совершенно очевидно, что игроки получают какие-то совсем уж огромные минуты. Трудно не замечать такое. Вот почему появился тот опрос (анонимный опрос игроков от The Athletic – прим. Sports.ru), который показал, что ребята не хотят играть за Тибодо, потому что это не так должно работать. Просто невозможно выдержать такой длинный сезон в этом ритме.

Скажется ли это как-то на Тибодо и на команде? Нет. Мне кажется, в клубе думают примерно так: «Давайте попробуем справиться с этим в следующем сезоне немного лучше. Давайте лучше использовать нашу скамейку запасных, давайте подпишем парней, которым мы доверяем». Он не потеряет работу, в следующем году у него будет отличная команда. Просто им нужно как-то оставаться здоровыми», – считает бывший игрок НБА, а ныне эксперт.

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