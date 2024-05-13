Том Тибодо: «Нью-Йорк» весь сезон реагировал и отвечал в случае неудач. Этого мы и ждем в пятом матче»

Том Тибодо рассказал, какой должна быть реакция «Никс» на разгром от «Пэйсерс».

« » победила « » с разницей 32 очка в четвертом матче полуфинала Восточной конференции – 121:89. Это второй результат в истории «Пэйсерс» в плей-офф.

«Мы разочарованы. Важно, что нет возможности переживать по поводу случившегося, необходимо исправляться. В следующем матче мы должны выйти с желанием и решимостью ответить на это поражение.

Наша команда делала это весь сезон – реагировала и отвечала. Этого мы и ждем в пятом матче. Нужно поработать и быть готовыми», – сказал главный тренер «Никс».