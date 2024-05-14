Андрей Воронцевич: «Полуфинальные серии в этом году очень интересные»

Андрей Воронцевич оценил расклад сил в полуфинальной паре с «Локо».

УНИКС в понедельник победил «Локомотив‑ » в четвертом матче серии (85:68) и сравнял счет – 2-2.

– Как прокомментируете убедительную победу? сделал правильные выводы из поражения, которое было в третьем матче?

– Прежде всего, собрались, настроились и сыграли командно. Все старались и бились ради победы. Мы знаем, что «Локомотив» соперник серьезный. Ему нельзя дать разбежаться. Все, кто находился на площадке, были сконцентрированы. С большим желанием вышли и, слава богу, победили.

– Тот психологический груз, что был после 1-2, сейчас сброшен?

– Да я думаю, что его и не было. Я бы сказал, что поражение в предыдущем матче сплотило нас, дало пищу для размышления и мотивацию. Тренер подбодрил нас после той неудачи, сказал, что нужно быть вместе вне зависимости от результата. Мы прислушались к его словам и провели работу над ошибками, внесли корректировки в игру, и сегодняшний матч дал результат.

Следующая игра пройдет в Казани. Всегда приятно играть на домашней площадке. Будем стараться, призываем всех болельщиков прийти на игру. Хочется увидеть аншлаг. Шаг за шагом будем стараться побеждать и радовать наших поклонников. Полуфинальные серии, надо сказать, очень интересные: и у нас с «Локомотивом», и у с « » равный счет. Интрига сохраняется – тем интереснее для болельщиков.