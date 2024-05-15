Источник, близкий к «Лейкерс»: «Леброн Джеймс хочет выполнить обещания, которые дал Лос-Анджелесу и Джини Басс»

Источник, близкий к «Лейкерс», уверен, что Леброн Джеймс останется в клубе.

«Ему нравится в Лос-Анджелесе. Он любит, когда его семья находится рядом. Ему нравятся возможности, которые у него есть за пределами площадки. Он понимает, что его бренд растет, когда он играет за эту команду, особенно если они добиваются успеха. И я думаю, что он хочет внести свой вклад и выполнить обещания, которые он дал городу и Джини Басс, когда подписывал здесь контракт. Однако предстоит еще много работы», – сказал источник.