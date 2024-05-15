Майкл Мэлоун: «Никола Йокич должен быть в Менсе. Его IQ впечатляет»
Майкл Мэлоун похвалил Николу Йокича.
Во вторник центровой «Денвера» получил приз MVP из рук комиссионера НБА Адама Сильвера, а затем помог команде взять верх над «Миннесотой» (112:97, 3-2) в пятом матче – 40 очков и 13 передач.
«Николу признали самым ценным игроком после нашего поражения во втором матче. И в последних трех встречах он показал всем, почему является одним из лучших баскетболистов.
Его IQ впечатляет. Никола Йокич должен быть в Менсе (общество людей с высоким коэффициентом интеллекта; некоммерческая организация, открытая для всех, кто сдал стандартизованные тесты на IQ лучше, чем 98% населения – Sports.ru). Сам он, наверное, не знает, что это вообще такое», – заявил главный тренер «Наггетс».
Все говорят, но немногие знают, в каком.
Крутой тренер
держите Менсу, проверьтесь
Никола - Король НБА, Я - профессор баскетбола
Значительно перестроился Дэнвер по ходу серии с ЛАЛ на обеих половинах и ещё более по ходу этой серии.
Всё сводят к персоналиям, но это неверно имхо.
Например у Денвера исчез розышрыш с пенька (как я его называю), когда Никола выбирал развитие атаки спиной к кольцу где-то в районе линии штрафной. Потому что соперник порубил все каты. Его сменили хэндофы на трёхе, и высокие пик-н-роллы.
И атака, которая даже в первой игре выглядела не оч хорошо, снова смотрится единым механизмом. Единым+МПЖ 😂