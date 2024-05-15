Майкл Мэлоун: «Никола Йокич должен быть в Менсе. Его IQ впечатляет»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Никола Йокич Баскетбол

Майкл Мэлоун похвалил Николу Йокича.

Во вторник центровой «Денвера» получил приз MVP из рук комиссионера НБА Адама Сильвера, а затем помог команде взять верх над «Миннесотой» (112:97, 3-2) в пятом матче – 40 очков и 13 передач.

«Николу признали самым ценным игроком после нашего поражения во втором матче. И в последних трех встречах он показал всем, почему является одним из лучших баскетболистов.

Его IQ впечатляет. Никола Йокич должен быть в Менсе (общество людей с высоким коэффициентом интеллекта; некоммерческая организация, открытая для всех, кто сдал стандартизованные тесты на IQ лучше, чем 98% населения – Sports.ru). Сам он, наверное, не знает, что это вообще такое», – заявил главный тренер «Наггетс».

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8 комментариев
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Все говорят, что мы в Менсе…
Все говорят, но немногие знают, в каком.
+15
-1
+14
Ответ pele_kan
Все говорят, что мы в Менсе… Все говорят, но немногие знают, в каком.
В Менс-Хэлтс на обложке!
+10
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+10
Ну заслуги Мэлоуна нельзя преуменьшать, начало серии он объективно провалил, но сделал дальше очень крутые подстройки под Миннесоту и уже Финчу нечем крыть такой Денвер.
Крутой тренер
+8
-1
+7
https://test.mensa.no/Home/Test/en

держите Менсу, проверьтесь
+3
0
+3
Ответ nata shima
В Менс-Хэлтс на обложке!
Вместе с лошадкой 😅
+1
0
+1
Ответ pele_kan
Все говорят, что мы в Менсе… Все говорят, но немногие знают, в каком.
Стой, опасная зона! Работа МОСГАЗ
+1
0
+1
Когда Николу все недооценивали, в том числе на этом сайте, я один говорил, что он будет вертеть НБА вместе с Лукой. Так и вышло в итоге: пока не понимающие в баскетболе люди ставили на Брона, Стефа, КейДжи, Я уже давно всё знал наперёд.

Никола - Король НБА, Я - профессор баскетбола
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Ответ ta1ib
Ну заслуги Мэлоуна нельзя преуменьшать, начало серии он объективно провалил, но сделал дальше очень крутые подстройки под Миннесоту и уже Финчу нечем крыть такой Денвер. Крутой тренер
Вот мало говорят про это кстати.
Значительно перестроился Дэнвер по ходу серии с ЛАЛ на обеих половинах и ещё более по ходу этой серии.
Всё сводят к персоналиям, но это неверно имхо.
Например у Денвера исчез розышрыш с пенька (как я его называю), когда Никола выбирал развитие атаки спиной к кольцу где-то в районе линии штрафной. Потому что соперник порубил все каты. Его сменили хэндофы на трёхе, и высокие пик-н-роллы.
И атака, которая даже в первой игре выглядела не оч хорошо, снова смотрится единым механизмом. Единым+МПЖ 😂
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