Майкл Мэлоун: «Никола Йокич должен быть в Менсе. Его IQ впечатляет»

Майкл Мэлоун похвалил Николу Йокича.

Во вторник центровой « » получил приз MVP из рук комиссионера НБА Адама Сильвера, а затем помог команде взять верх над «Миннесотой» (112:97, 3-2) в пятом матче – 40 очков и 13 передач.

«Николу признали самым ценным игроком после нашего поражения во втором матче. И в последних трех встречах он показал всем, почему является одним из лучших баскетболистов.

Его IQ впечатляет. должен быть в Менсе (общество людей с высоким коэффициентом интеллекта; некоммерческая организация, открытая для всех, кто сдал стандартизованные тесты на IQ лучше, чем 98% населения – Sports.ru). Сам он, наверное, не знает, что это вообще такое», – заявил главный тренер «Наггетс».