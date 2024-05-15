Руди Гобер: «Йокич был на кураже. Были моменты, когда с ним ничего нельзя было сделать»

Руди Гобер отдал должное Николе Йокичу.

« » третий раз подряд победил «Миннесоту» – 112:97, 3-2. Лидер «Наггетс» набрал 40 очков, 7 подборов и 13 передач при 15 из 22 с игры.

« был на кураже. Скажем, пару раз я блокировал его броски, но мяч все равно попадал в кольцо.

В третьей четверти он был особенно хорош. Потащил команду, делал все. Провоцировал фолы, вставал на линию. Что можно сказать об этом отрезке в его исполнении? Мы будем разбирать игру на видео и, конечно, найдем, где можно было сыграть иначе, но были там и эпизоды, в которых ему практически невозможно ничего противопоставить, с ним ничего нельзя было сделать», – признался центровой «Миннесоты».