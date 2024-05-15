Руди Гобер: «Йокич был на кураже. Были моменты, когда с ним ничего нельзя было сделать»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Руди Гобер Никола Йокич Баскетбол

Руди Гобер отдал должное Николе Йокичу.

«Денвер» третий раз подряд победил «Миннесоту» – 112:97, 3-2. Лидер «Наггетс» набрал 40 очков, 7 подборов и 13 передач при 15 из 22 с игры.

«Йокич был на кураже. Скажем, пару раз я блокировал его броски, но мяч все равно попадал в кольцо.

В третьей четверти он был особенно хорош. Потащил команду, делал все. Провоцировал фолы, вставал на линию. Что можно сказать об этом отрезке в его исполнении? Мы будем разбирать игру на видео и, конечно, найдем, где можно было сыграть иначе, но были там и эпизоды, в которых ему практически невозможно ничего противопоставить, с ним ничего нельзя было сделать», – признался центровой «Миннесоты».

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11 комментариев
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Я бы уж так не критиковал Гобера. Особо легких бросков не было у Йокича. Почти все через руки было. И почти все залетело в корзину.
Ну реально магия же. Высочайший уровень в атаке через сопротивление
+22
0
+22
Это не кураж, это высочайший уровень игры. Кураж это когда в одной из 20 игр у скамеечника стало всё подряд залетать
+14
-2
+12
Ответ AEZAKMI228
гобер вообще единственный с плюсовым +- в миньке
У Гобера -2, плюсовых в Миньке нету
+5
0
+5
41 минуту и 6 секунд длился этот момент, Руди
+3
0
+3
Ответ Light Yagami
Им надо пробовать сыграть, как во 2-м матче, с Андерсоном на 4. Гобэра убирать со старта, раз всё равно не может держать Ёкича. Пусть его минуты играют Таунс с Ридом максимально, они хотя бы в нападении не такие якори. В общем, надо что-то менять, иначе тут легчайший свип с 0-2 будет
У Гобера с запасом лучший +- среди стартеров, так что предложение так себе.
+2
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+2
Мне остается показывать жест про деньги , добавил Руди
+1
0
+1
Им надо пробовать сыграть, как во 2-м матче, с Андерсоном на 4. Гобэра убирать со старта, раз всё равно не может держать Ёкича. Пусть его минуты играют Таунс с Ридом максимально, они хотя бы в нападении не такие якори. В общем, надо что-то менять, иначе тут легчайший свип с 0-2 будет
+1
-1
0
Керкинс опять будет бочку катить на Гобера. Да, Колян его знатно повозил, но сегодня с ним даже три Гобера не справились бы.
0
0
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Ответ Light Yagami
Им надо пробовать сыграть, как во 2-м матче, с Андерсоном на 4. Гобэра убирать со старта, раз всё равно не может держать Ёкича. Пусть его минуты играют Таунс с Ридом максимально, они хотя бы в нападении не такие якори. В общем, надо что-то менять, иначе тут легчайший свип с 0-2 будет
Проблема в том, что Наз Рид в последних матчах играет в защите ещё хуже, чем Гобер
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