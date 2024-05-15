Карл-Энтони Таунс: «В трех матчах подряд не выполняем наш план по игре в защите»

Карл-Энтони Таунс назвал причину трех поражений подряд в серии с «Денвером».

«Наггетс» во вторник выиграли со счетом 112:97 и повели в серии второго раунда 3-2 после двух домашних поражений на старте противостояния.

«В трех матчах подряд не выполняем наш план по игре в защите, не делаем то, что должны сделать.

Наша защита была не той, которую мы демонстрировали в первых шести встречах плей-офф. Но отступать дальше некуда, мы должны выложить все карты на стол, найти способ победить в следующем матче и вернуться в на решающую игру», – заявил бигмен «Вулвз».