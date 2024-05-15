Энтони Эдвардс о трех подряд поражениях от «Денвера»: «Черт, даже не знаю. Сейчас они играют лучше нас»

Энтони Эдвардс отреагировал на третье подряд поражение от «Денвера».

«Наггетс» во вторник выиграли со счетом 112:97 и повели в серии второго раунда 3-2 после двух домашних поражений на старте противостояния.

«2-3 после 2-0? Даже не знаю. Черт, не знаю. Сейчас они играют лучше нас. Они переигрывают нас. Прикладывают больше усилий. Выгрызают все эти мячи во время борьбы. Все идет по их плану.

Сейчас они захватили инициативу и поймали свою игру. Нам надо подумать над тем, как развернуть ситуацию в обратную сторону», – сказал защитник «Вулвз».