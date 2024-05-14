Шэмс Чарания: «Помимо «Лейкерс» как минимум 2-3 команды хотят встретиться с Бронни»
Бронни Джеймс готовится принять участие в драфте НБА.
Интерес к сыну Леброна Джеймса, который участвует в драфт-комбайне в Чикаго, проявляют несколько клубов лиги.
«Помимо «Лейкерс» как минимум 2-3 команды хотят запланировать тренировки и общение с Бронни», – информирует инсайдер Шэмс Чарания.
Бронни ранее получил медицинское разрешение на выступление в НБА. В прошлом году молодой баскетболист перенес остановку сердца, но сейчас полностью восстановился и готов к игре.
У Джеймса есть возможность до 29 мая принять решение, останется ли он в числе участников драфта-2024 или вернется в NCAA.