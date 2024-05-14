Шэмс Чарания: «Помимо «Лейкерс» как минимум 2-3 команды хотят встретиться с Бронни»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА драфт НБА Шэмс Чарания Бронни Джеймс Баскетбол

Бронни Джеймс готовится принять участие в драфте НБА.

Интерес к сыну Леброна Джеймса, который участвует в драфт-комбайне в Чикаго, проявляют несколько клубов лиги.

«Помимо «Лейкерс» как минимум 2-3 команды хотят запланировать тренировки и общение с Бронни», – информирует инсайдер Шэмс Чарания.

Бронни ранее получил медицинское разрешение на выступление в НБА. В прошлом году молодой баскетболист перенес остановку сердца, но сейчас полностью восстановился и готов к игре.

У Джеймса есть возможность до 29 мая принять решение, останется ли он в числе участников драфта-2024 или вернется в NCAA.

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11 комментариев
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Пистонс. терять вообще нечего. танкуешь годами, а дают 5 пик.... остаётся только Бронни пикнуть в надежде заманить Леброна и как-то хоть медийно поднять франшизу.
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Ответ Chistian Jadson
Уж лучше пусть он идет туда кто умеет работать и выращивать молодежь, ОКС, Мемфис, Миннесота, к примеру
Только вот нужен ли он, этим командам.
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Ответ whoisme
Зачем ОКС и Мини портить свои коллективы на год или два шоу Кардашьянами, пардон Джеймсами? Леброн ничего не даст Окс, Бронни просто будет забирать время у реальных игроков которые имеют цели, а не игру с папой. У Мини платежка полная и надо брать здесь и сейчас, а не играться в папу-сына вместе. Мемфис мб, хайлайты от Джа, папа-сын, но будет Бронни в ЛАЛ, Сильвер скажет всем
ЛеБрон даст чемпионский опыт, ЛеБрон тем и хорош что в отличие от многих лидеров делает своих партнеров лучше
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Тут интерес скорее больше коммерческий, чем спортивный на данном этапе. Прямо сейчас он ничем не лучше последнего игрока скамейки любой команды
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Детройт,Юта,Фила
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Ответ Вадим flanec
Только вот нужен ли он, этим командам.
Так можно сказать о любом игроке второго раунда, видимо кому-то интересно
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Ответ Chistian Jadson
Уж лучше пусть он идет туда кто умеет работать и выращивать молодежь, ОКС, Мемфис, Миннесота, к примеру
Зачем ОКС и Мини портить свои коллективы на год или два шоу Кардашьянами, пардон Джеймсами? Леброн ничего не даст Окс, Бронни просто будет забирать время у реальных игроков которые имеют цели, а не игру с папой. У Мини платежка полная и надо брать здесь и сейчас, а не играться в папу-сына вместе. Мемфис мб, хайлайты от Джа, папа-сын, но будет Бронни в ЛАЛ, Сильвер скажет всем
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Ответ Вадим flanec
Только вот нужен ли он, этим командам.
Батя в комплекте с Бронни идет
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Ответ boller_73
Тут интерес скорее больше коммерческий, чем спортивный на данном этапе. Прямо сейчас он ничем не лучше последнего игрока скамейки любой команды
Бронни далеко не худший игрок, который выставлял свою кандидатуру на драфт. Большинство игроков с конца второго раунда вообще никогда не играют в НБА. Таких игроков часто как раз и пикают с большим авансом под какой то шанс на прогресс. У него есть шанс стать хорошим игроком.
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