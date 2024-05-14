Шэмс Чарания: «Помимо «Лейкерс» как минимум 2-3 команды хотят встретиться с Бронни»

Бронни Джеймс готовится принять участие в драфте НБА.

Интерес к сыну , который участвует в драфт-комбайне в Чикаго, проявляют несколько клубов лиги.

«Помимо « » как минимум 2-3 команды хотят запланировать тренировки и общение с Бронни», – информирует инсайдер .

ранее получил медицинское разрешение на выступление в . В прошлом году молодой баскетболист перенес остановку сердца, но сейчас полностью восстановился и готов к игре.

У Джеймса есть возможность до 29 мая принять решение, останется ли он в числе участников драфта-2024 или вернется в NCAA.