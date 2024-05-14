Брайан Уиндхорст: «Если у «Лейкерс» будет возможность, они выберут Бронни. Но это не приоритетная цель»

Брайан Уиндхорст рассказал о планах «Лейкерс» перед драфтом.

В церемонии планирует участвовать сын лидера «озерников» Леброна Джеймса Бронни.

«За последние несколько месяцев Рич Пол, агент Леброна и Бронни, предпринял попытку развеять концепцию, согласно которой выбор означает, что вы автоматически получаете Леброна.

Мне кажется, что Леброн собирается выйти из контракта в следующем месяце. У него есть несколько причин, почему он хочет это сделать, в этом списке есть и тот момент, что такое решение даст ему возможность объединиться с Бронни, но это не самое главное. Ожидаю, что он в итоге останется в «Лейкерс».

Также скажу следующее: если у « » будет возможность задрафтовать Бронни Джеймса, они это сделают. Скажем, если он будет доступен под 55-м выбором или если они заключат еще одну сделку во время драфта, которая позволит забрать его, они это сделают. Но не думаю, что это будет их приоритетом», – заявил журналист ESPN.