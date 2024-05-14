Брайан Уиндхорст: «Если у «Лейкерс» будет возможность, они выберут Бронни. Но это не приоритетная цель»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА драфт НБА Брайан Уиндхорст Бронни Джеймс Баскетбол

Брайан Уиндхорст рассказал о планах «Лейкерс» перед драфтом.

В церемонии планирует участвовать сын лидера «озерников» Леброна Джеймса Бронни.

«За последние несколько месяцев Рич Пол, агент Леброна и Бронни, предпринял попытку развеять концепцию, согласно которой выбор Бронни Джеймса означает, что вы автоматически получаете Леброна.

Мне кажется, что Леброн собирается выйти из контракта в следующем месяце. У него есть несколько причин, почему он хочет это сделать, в этом списке есть и тот момент, что такое решение даст ему возможность объединиться с Бронни, но это не самое главное. Ожидаю, что он в итоге останется в «Лейкерс».

Также скажу следующее: если у «Лейкерс» будет возможность задрафтовать Бронни Джеймса, они это сделают. Скажем, если он будет доступен под 55-м выбором или если они заключат еще одну сделку во время драфта, которая позволит забрать его, они это сделают. Но не думаю, что это будет их приоритетом», – заявил журналист ESPN.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Во всей этой шумихе хочется услышать хоть один комментарий самого Бронни
+3
0
+3
Да уже все давно решено, что Бронни поедет в ЛА. Ну не сможет лига пропустить такое событие
+2
0
+2
Ответ Максим Макеев
Скажем, если он будет доступен под 55-м выбором или если они заключат еще одну сделку во время драфта, которая позволит забрать его, они это сделают. короче говоря условный Эйндж заберет Бронни и выпросит по максимуму
Ну если максимум это 1-2 пика второго раунда каких-то будущих лет и денежная компенсация, то да, Эйндж супер жестко на этом конечно наварится за то, чтобы испортить отношения с людьми в лиге еще больше
+1
0
+1
Скажем, если он будет доступен под 55-м выбором или если они заключат еще одну сделку во время драфта, которая позволит забрать его, они это сделают.

короче говоря условный Эйндж заберет Бронни и выпросит по максимуму
+1
-1
0
я думаю - приоритет, все места уже закуплены, чипсы - нарасхват...
0
0
0
Ответ boller_73
Во всей этой шумихе хочется услышать хоть один комментарий самого Бронни
Он занят, трёхи шмаляет, точно с батей хочет погонять, других вариков попасть в лигу и хоть как-то закрепиться нет.
0
0
0
Ответ Максим Макеев
Скажем, если он будет доступен под 55-м выбором или если они заключат еще одну сделку во время драфта, которая позволит забрать его, они это сделают. короче говоря условный Эйндж заберет Бронни и выпросит по максимуму
1пик он не получит за него)) Так что не сильно и наварится. Не думаю что в Лиге есть много дурачков. Которые захотят ссоры с Леброном, Лейкерс или Сильвером.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий