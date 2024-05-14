«Посмотри на этого нигу, Кей». Пол Пирс произнес неполиткорректное слово в эфире FOX Sports

Теги происшествия Пол Пирс Нью-Йорк НБА телевидение Баскетбол - видео Донте Дивинченцо Скип Бэйлесс Баскетбол

Пол Пирс произнес неполиткорректное слово в прямом эфире FOX Sports.

Бывший игрок НБА обсуждал выступление «Нью-Йорка» и Донте Дивинченцо в частности. В какой-то момент он обратился к соведущему Кейшону Джонсону.

«Мне не показалось, что они были стабильны. Посмотри на это. Первые три игры – посмотри на это, посмотри на этого нигу, Кей», – произнес чемпион НБА.

После этого в студии на некоторое время воцарилось молчание, а еще один ведущий Скип Бэйлесс неодобрительно посмотрел на экс-форварда «Селтикс».

Пирс ранее был уволен с ESPN после прямой трансляции вечеринки с участием стриптизерш. 

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19 комментариев
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Ответ Грозовая Тень
Пирс оподливился
впрочем ничего нового
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Пирс оподливился
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Посмотри на эту книгу, Кей. Пирс образованный человек, не наговаривайте)
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Ответ Chistian Jadson
Биографию его почитай )))
Почитал, рос без отца, но мать норм его воспитала, оба брата спортсмены, один даже проф бейсболист, баскетболом занимался под патронажем полицейского и общественного деятеля, который ограждал его от бандитов) да и не исключено, что перо и получил за понты)
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Ответ Chistian Jadson
Он всегда был гангстером))
Да какой он гангстер) в более менее нормальной семье вырос, в бандах не состоял Одни понты, как и у Моранта
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Смотрю в книгу - вижу niggu.
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Он всегда был гангстером))
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Надо было уточнить - white nigga (wigga). С белыми норм, можно
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Валера, ты ещё одну "г" забыл
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Так он тоже из этой африканской страны
Ему можно
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что этот нигер себе позволяет
[Сэмюэл Л. Джексон]
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Ответ фанат баскетбола
Ну по всем канонам его должны распять, повесить, четвертовать и сжечь для начала.
Сначала утопить, а съжечь уже потом ☝️🧐
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Ответ The Don Killuminati
Валера, ты ещё одну "г" забыл
автор не стал заморачиваться и скопировал как есть в источнике)
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