«Посмотри на этого нигу, Кей». Пол Пирс произнес неполиткорректное слово в эфире FOX Sports
Пол Пирс произнес неполиткорректное слово в прямом эфире FOX Sports.
Бывший игрок НБА обсуждал выступление «Нью-Йорка» и Донте Дивинченцо в частности. В какой-то момент он обратился к соведущему Кейшону Джонсону.
«Мне не показалось, что они были стабильны. Посмотри на это. Первые три игры – посмотри на это, посмотри на этого нигу, Кей», – произнес чемпион НБА.
После этого в студии на некоторое время воцарилось молчание, а еще один ведущий Скип Бэйлесс неодобрительно посмотрел на экс-форварда «Селтикс».
Пирс ранее был уволен с ESPN после прямой трансляции вечеринки с участием стриптизерш.
Ему можно
[Сэмюэл Л. Джексон]