«Посмотри на этого нигу, Кей». Пол Пирс произнес неполиткорректное слово в эфире FOX Sports

Пол Пирс произнес неполиткорректное слово в прямом эфире FOX Sports.

Бывший игрок обсуждал выступление « » и в частности. В какой-то момент он обратился к соведущему Кейшону Джонсону.

«Мне не показалось, что они были стабильны. Посмотри на это. Первые три игры – посмотри на это, посмотри на этого нигу, Кей», – произнес чемпион НБА.

После этого в студии на некоторое время воцарилось молчание, а еще один ведущий неодобрительно посмотрел на экс-форварда «Селтикс».

ранее был уволен с ESPN после прямой трансляции вечеринки с участием стриптизерш.