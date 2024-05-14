«Он что-то задумал». Брайан Уиндхорст прокомментировал появление Леброна Джеймса на матче в Кливленде

Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс НБА НБА плей-офф Брайан Уиндхорст Баскетбол

Брайан Уиндхорст прокомментировал появление Леброна Джеймса на матче «Кавальерс».

Звездный форвард «Лейкерс» посетил 4-й матч серии плей-офф «Кливленд» – «Бостон» (102:109, 1-3) в качестве зрителя.

По словам Уиндхорста, несколько руководителей НБА заинтересовались действиями Джеймса после его приезда в Кливленд.

«Первое, о чем я подумал – 10 лет назад был момент, когда Леброн, будучи игроком «Майами», появился на игре в Кливленде, чтобы почтить завершение карьеры Жидрунаса Илгаускаса, его давнего партнера по команде. Он сел на частный самолет и в выходной день прилетел из Чикаго в Кливленд. Пэт Райли был недоволен. А несколько месяцев спустя Леброн подписал контракт с «Кэвс».

Леброн стратегически мыслит, и хотел бы я сказать вам, что точно знаю, что он делает. Я не буду притворяться, будто бы знаю, но он, должно быть, что-то задумал», – сказал инсайдер ESPN.

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7 комментариев
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Он задумал посмотреть баскетбол и его задумка осуществилась
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-1
+16
Ответ viewerigo
> Я не буду претворяться. И все же "притворяться". Это для комментариев можно промолчать, а в тексте новости все же лучше исправить.
Уиндзорс не очень хорошо знает русский, поэтому может ошибаться
+10
-1
+9
> Я не буду претворяться.

И все же "притворяться". Это для комментариев можно промолчать, а в тексте новости все же лучше исправить.
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Этот Уиндхорст так-то придворный спикер Леброна,неспроста он воду мутит
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ну в этот молодняк дед бы неплохо зашел, еще и пики можно на хороших игроков слить
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чел приехал поддержать своих
все
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Лёба стратег, все яйца в одну корзину не кладёт.
Как вариант - давление на руководство Лал или опция, если не срастётся с озёрниками, всё таки если завершать, то не в Шарлотт или Торонто, а в знаковых местах.
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