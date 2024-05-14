«Он что-то задумал». Брайан Уиндхорст прокомментировал появление Леброна Джеймса на матче в Кливленде
Брайан Уиндхорст прокомментировал появление Леброна Джеймса на матче «Кавальерс».
Звездный форвард «Лейкерс» посетил 4-й матч серии плей-офф «Кливленд» – «Бостон» (102:109, 1-3) в качестве зрителя.
По словам Уиндхорста, несколько руководителей НБА заинтересовались действиями Джеймса после его приезда в Кливленд.
«Первое, о чем я подумал – 10 лет назад был момент, когда Леброн, будучи игроком «Майами», появился на игре в Кливленде, чтобы почтить завершение карьеры Жидрунаса Илгаускаса, его давнего партнера по команде. Он сел на частный самолет и в выходной день прилетел из Чикаго в Кливленд. Пэт Райли был недоволен. А несколько месяцев спустя Леброн подписал контракт с «Кэвс».
Леброн стратегически мыслит, и хотел бы я сказать вам, что точно знаю, что он делает. Я не буду притворяться, будто бы знаю, но он, должно быть, что-то задумал», – сказал инсайдер ESPN.
И все же "притворяться". Это для комментариев можно промолчать, а в тексте новости все же лучше исправить.
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Как вариант - давление на руководство Лал или опция, если не срастётся с озёрниками, всё таки если завершать, то не в Шарлотт или Торонто, а в знаковых местах.