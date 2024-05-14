«Он что-то задумал». Брайан Уиндхорст прокомментировал появление Леброна Джеймса на матче в Кливленде

Брайан Уиндхорст прокомментировал появление Леброна Джеймса на матче «Кавальерс».

Звездный форвард « » посетил 4-й матч серии плей-офф «Кливленд» – «Бостон» (102:109, 1-3) в качестве зрителя.

По словам Уиндхорста, несколько руководителей заинтересовались действиями после его приезда в Кливленд.

«Первое, о чем я подумал – 10 лет назад был момент, когда Леброн, будучи игроком «Майами», появился на игре в , чтобы почтить завершение карьеры Жидрунаса Илгаускаса, его давнего партнера по команде. Он сел на частный самолет и в выходной день прилетел из Чикаго в Кливленд. Пэт Райли был недоволен. А несколько месяцев спустя Леброн подписал контракт с «Кэвс».

Леброн стратегически мыслит, и хотел бы я сказать вам, что точно знаю, что он делает. Я не буду притворяться, будто бы знаю, но он, должно быть, что-то задумал», – сказал инсайдер ESPN.