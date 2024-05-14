Под сиденьем Леброна Джеймса на арене в Кливленде были замечены вода, кофе и бутылка вина
Леброн Джеймс посетил матч плей-офф НБА в качестве зрителя.
Форвард «Лейкерс» пришел на четвертую игру в противостоянии своей бывшей команды «Кливленда» против «Бостона».
Под сиденьем Джеймса на арене в Кливленде были замечены вода, кофе и бутылка вина.
«Кавальерс» показали видео в честь Джеймса, зрители на арене стоя аплодировали 39-летнему баскетболисту.
«Кливленд» уступил со счетом 102:109, 1-3.
Как будто он на эту бутылку сел.