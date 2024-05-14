Под сиденьем Леброна Джеймса на арене в Кливленде были замечены вода, кофе и бутылка вина

Теги светская хроника Бостон Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол - фото НБА плей-офф Баскетбол

Леброн Джеймс посетил матч плей-офф НБА в качестве зрителя.

Форвард «Лейкерс» пришел на четвертую игру в противостоянии своей бывшей команды «Кливленда» против «Бостона».

Под сиденьем Джеймса на арене в Кливленде были замечены вода, кофе и бутылка вина.

«Кавальерс» показали видео в честь Джеймса, зрители на арене стоя аплодировали 39-летнему баскетболисту.

«Кливленд» уступил со счетом 102:109, 1-3.

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18 комментариев
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И пара водных))
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Ну было бы странно если бы он пришёл на матч со спиннингом.
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У нас было 2 бутылки воды, стаканчик кофе, 0,75л вина. Не то чтобы это всё было нужно на матче, но раз начал коллекционировать напитки, то иди в своём увлечении до конца. Единственное, что меня беспокоило — это кофеин. В мире нет никого более беспомощного, безответственного и безнравственного, чем человек в кофеиновом запое. И я знал, что довольно скоро мы в это окунёмся.
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Прочитал заголовок голосом Каневского
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ИЧО?
Как будто он на эту бутылку сел.
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Бухарик. Не может часик потерпеть чтобы бухнуть без камер.
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Нормально подготовился к просмотру
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Вино, кофе и вода - три моих любимых напитка
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Ответ boller_73
У нас было 2 бутылки воды, стаканчик кофе, 0,75л вина. Не то чтобы это всё было нужно на матче, но раз начал коллекционировать напитки, то иди в своём увлечении до конца. Единственное, что меня беспокоило — это кофеин. В мире нет никого более беспомощного, безответственного и безнравственного, чем человек в кофеиновом запое. И я знал, что довольно скоро мы в это окунёмся.
Олды поймут)
+1
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Ответ Jazzzz
Олды поймут)
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Ответ lexakarabut
Прочитал заголовок голосом Каневского
Криминальная Россия
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