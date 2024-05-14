Эдриан Воджнаровски: «Бронни Джеймс почти наверняка будет выходить в стартовой пятерке в G-лиге»

Теги НБА драфт НБА G-лига Эдриан Воджнаровски Бронни Джеймс Баскетбол

Бронни Джеймс может начать профессиональную карьеру в G-лиге.

«Бронни Джеймс будет оказывать влияние на клубы не только с точки зрения баскетбола, но и, возможно, с точки зрения бизнеса.

Он почти наверняка будет выходить в стартовой пятерке в G-лиге, он будет собирать арены G-лиги, и все это делает его привлекательным игроком на драфте, будь то конец первого раунда или второй раунд», – сказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Будущий MVP планеты Земля. Будущая легенда Миннесоты. Поход Миннесоты за кубком в 2027 году будет легендарным.

Бронни Джеймс, совершенно обычный парень из маленького городка, проживал свою жизнь, не замечая особых перемен. Он увлекался спортом и проводил выходные с друзьями. Но однажды все изменилось.

Одним дождливым вечером, когда Бронни сидел у себя дома, за окном загорелся яркий свет. Он вышел на улицу и увидел нечто невероятное - летающую тарелку, приземлившуюся прямо перед его домом. Из нее вышел странный существо, похожее на человека, но с необычной кожей и сияющими глазами.

Существо представилось как Кора, пришелец с далекой планеты, и рассказало Бронни, что он избранный, тот, кто поможет им спасти свою планету от ужасной угрозы. Бронни был ошеломлен, но несмотря на страх, он согласился помочь.

С помощью своего нового друга и удивительных способностей, которые он начал развивать, Бронни смог собрать команду отважных соратников и сразиться с зловещим врагом. Он открыл в себе героя, о котором и сам не подозревал, обретая величие и мощь, которых раньше не мог и мечтать.

И в конце концов, благодаря своему мужеству и преданности, Бронни спас свою планету и стал легендой не только среди землян, но и среди других цивилизаций. Его имя стало символом надежды и силы, а его история была запечатлена в летописях как пример того, что даже самый обычный человек может стать героем, если верит в себя.
+3
0
+3
Аахаах, то есть он даже в G-лиге может не в старте играть, ну вы меня простите я не хейтер Бронни Джеймса, Краба все же недолюбливаю. Но сына все же жалко, столько давления, а он может даже не оправдать даже в лиге развития, это просто уму непостижимо.
+2
0
+2
ну и папашу тогда тоже в G лигу переводите.
+2
0
+2
Стартовая пятерка G-лиги ❌
Стартовая пятерка Детройта ✅
+1
0
+1
Если бы он не был сыном ЛеМики, он доставлял бы еду в Uber Eats
+3
-2
+1
Ответ Василий Атутов
Аахаах, то есть он даже в G-лиге может не в старте играть, ну вы меня простите я не хейтер Бронни Джеймса, Краба все же недолюбливаю. Но сына все же жалко, столько давления, а он может даже не оправдать даже в лиге развития, это просто уму непостижимо.
От Бронни никто не ждёт звёздной или околозвёздной игры. При очень удачном стечении обстоятельств он может стать ролевиком выходящим со скамейки запасных.
+2
-1
+1
... Мельчает Водж, раньше все с придыханием следили за его инсайдами-теперь же какие то туманные намёки и предположения.
+2
-2
0
Ответ Турбомарсоход
От Бронни никто не ждёт звёздной или околозвёздной игры. При очень удачном стечении обстоятельств он может стать ролевиком выходящим со скамейки запасных.
Вот как раз таки при очень удачном стечении обстоятельств, а в реальности сыграет с батей пару матчей и скорее всего все.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий