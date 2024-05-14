Эдриан Воджнаровски: «Бронни Джеймс почти наверняка будет выходить в стартовой пятерке в G-лиге»

Бронни Джеймс может начать профессиональную карьеру в G-лиге.

« будет оказывать влияние на клубы не только с точки зрения баскетбола, но и, возможно, с точки зрения бизнеса.

Он почти наверняка будет выходить в стартовой пятерке в G-лиге, он будет собирать арены G-лиги, и все это делает его привлекательным игроком на драфте, будь то конец первого раунда или второй раунд», – сказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.