Лука Дончич: «Мы уже побеждали в Оклахоме и сделаем это снова»

Лука Дончич рассказал о настрое «Далласа».

В четвертом матче серии с «Оклахомой» техасская команда упустила «+14» во второй половине и проиграла – 96:100, 2-2.

«Никакого беспокойства. Просто нужно быть готовыми. Необходимо выложиться и бороться, как мы делали это сегодня. Считаю, что к нам не может быть вопросов по желанию. В нашей игре была энергия. Просто некоторые детали стоили нам победы.

Сейчас нам надо снова хорошо подготовиться. Да, на выезде будет сложно, но мы уже побеждали в Оклахоме и сделаем это снова», – сказал разыгрывающий «Мэверикс».