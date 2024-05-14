Лука Дончич: «Мы уже побеждали в Оклахоме и сделаем это снова»

Теги Даллас НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич рассказал о настрое «Далласа».

В четвертом матче серии с «Оклахомой» техасская команда упустила «+14» во второй половине и проиграла – 96:100, 2-2.

«Никакого беспокойства. Просто нужно быть готовыми. Необходимо выложиться и бороться, как мы делали это сегодня. Считаю, что к нам не может быть вопросов по желанию. В нашей игре была энергия. Просто некоторые детали стоили нам победы.

Сейчас нам надо снова хорошо подготовиться. Да, на выезде будет сложно, но мы уже побеждали в Оклахоме и сделаем это снова», – сказал разыгрывающий «Мэверикс».

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6 комментариев
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Не в этом сезоне, так в следующем
+7
-2
+5
Если со штрафных будете попадать
+4
0
+4
Ответ Оба штрафных Гранта Уильямса
Не в этом сезоне, так в следующем
Не в Оклахоме, так где-нибудь ещё.
+5
-1
+4
"А если проиграем, то затоплю Оклахому слезами." - добавил Дончич
+3
-2
+1
плакса пончич
+1
0
+1
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