Лука Дончич: «Нам надо поработать над штрафными»

Теги Даллас НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич рассказал о проблемах «Далласа» в серии с «Оклахомой» (2-2).

У «Мэверикс» 11 промахов с линии в четвертом матче – 12 из 23. Техасцы уступили «-4» (96:100, 2-2 в серии).

«Нам надо поработать над штрафными. Сегодня мы реализовали 52 процента. Это неприемлемо», – заявил Дончич.

Словенец также отметил, что ему и Кайри Ирвингу уделяется особое внимание. Дуэт набирал в среднем почти 60 очков за игру в регулярке, а в полуфинале Запада – 37 очков.

«Они сфокусированы на нас. Когда кто-то из нас идет в проход, они заполняют трехсекундную, почти вся пятерка оказывается там. Так что нам приходится непросто. Надо как-то находить открытых партнеров», – сказал разыгрывающий.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Все так. Удачи и здоровья Луке и Ирвингу.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий