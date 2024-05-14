Лука Дончич: «Нам надо поработать над штрафными»

Лука Дончич рассказал о проблемах «Далласа» в серии с «Оклахомой» (2-2).

У «Мэверикс» 11 промахов с линии в четвертом матче – 12 из 23. Техасцы уступили «-4» (96:100, 2-2 в серии).

«Нам надо поработать над штрафными. Сегодня мы реализовали 52 процента. Это неприемлемо», – заявил .

Словенец также отметил, что ему и уделяется особое внимание. Дуэт набирал в среднем почти 60 очков за игру в регулярке, а в полуфинале Запада – 37 очков.

«Они сфокусированы на нас. Когда кто-то из нас идет в проход, они заполняют трехсекундную, почти вся пятерка оказывается там. Так что нам приходится непросто. Надо как-то находить открытых партнеров», – сказал разыгрывающий.