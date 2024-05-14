Кендрик Перкинс: «Лука Дончич ужасен по ходу всего розыгрыша плей-офф»

Кендрик Перкинс критически отозвался об игре Луки Дончича.

Лидер « » смазал первый из двух штрафных при «-2» за 10,1 секунды до сирены четвертого матча с «Оклахомой» (96:100, 2-2).

Бывший игрок , ныне эксперт считает, что словенец подвел команду не только в понедельник.

« ужасен по ходу всего розыгрыша плей-офф.

И кстати, ШГА выдал перфоманс на уровне MVP», – написал в соцсетях.

По итогам четвертой встречи серии в активе словенца трипл-дабл – 18 очков, 12 подборов и 10 передач при 6 из 20 с игры и 4 из 6 с линии.