Кендрик Перкинс: «Лука Дончич ужасен по ходу всего розыгрыша плей-офф»
Кендрик Перкинс критически отозвался об игре Луки Дончича.
Лидер «Далласа» смазал первый из двух штрафных при «-2» за 10,1 секунды до сирены четвертого матча с «Оклахомой» (96:100, 2-2).
Бывший игрок НБА, ныне эксперт считает, что словенец подвел команду не только в понедельник.
«Лука Дончич ужасен по ходу всего розыгрыша плей-офф.
И кстати, ШГА выдал перфоманс на уровне MVP», – написал Перкинс в соцсетях.
По итогам четвертой встречи серии в активе словенца трипл-дабл – 18 очков, 12 подборов и 10 передач при 6 из 20 с игры и 4 из 6 с линии.