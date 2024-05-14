Кендрик Перкинс: «Лука Дончич ужасен по ходу всего розыгрыша плей-офф»

Теги Кендрик Перкинс Даллас НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Лука Дончич Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Кендрик Перкинс критически отозвался об игре Луки Дончича.

Лидер «Далласа» смазал первый из двух штрафных при «-2» за 10,1 секунды до сирены четвертого матча с «Оклахомой» (96:100, 2-2). 

Бывший игрок НБА, ныне эксперт считает, что словенец подвел команду не только в понедельник.

«Лука Дончич ужасен по ходу всего розыгрыша плей-офф.

И кстати, ШГА выдал перфоманс на уровне MVP», – написал Перкинс в соцсетях.

По итогам четвертой встречи серии в активе словенца трипл-дабл – 18 очков, 12 подборов и 10 передач при 6 из 20 с игры и 4 из 6 с линии.

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6 комментариев
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Внатуре лига расистов. Белый Лука выбил в первом раунде 4-х оллстаров и чёрного тренера. Сейчас травмированный борется с победителем конференции и при этом он "ужасен". ну-ну.
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Ответ Никита Скорняков
Внатуре лига расистов. Белый Лука выбил в первом раунде 4-х оллстаров и чёрного тренера. Сейчас травмированный борется с победителем конференции и при этом он "ужасен". ну-ну.
если ты будешь хотеть видеть во всем расизм, ты обязательно его увидишь. Да, он ужасен, посмотри игру, да хоть бокс скор посмотри и сам поймешь почему. Если играет травмированным, пусть тогда возвращается в защиту, а не ноет судьям, пусть отдает партнерам, а не бросает 6/20, пусть дает мяч Кайри, а не совершает 7 потерь. До этого выбил Клипперс Кайри, а не он, сейчас борется с Оклахомой Вашингтон, а не он. Даже фанатов Мавс из США начинает выводить из себя его нытье и принятие решений, но на спортсе тут видят расизм, смешно просто
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Ответ Никита Скорняков
Внатуре лига расистов. Белый Лука выбил в первом раунде 4-х оллстаров и чёрного тренера. Сейчас травмированный борется с победителем конференции и при этом он "ужасен". ну-ну.
Четырех оллстаров прошлого десятилетия)) И выбил их Ирвинг, а не Пончич со своими 7/25 или 10-ю ассистами на 7 потерь
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Да он ноги еле волочит, загнали коня.
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просто поражаюсь, насколько фантики ненавидят Дончича. Откуда эти неадекваты?
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А надо чтобы он травмированный устанавливал исторические рекорды? А если не выйдет, то сразу кексик?
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