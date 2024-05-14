Кайри Ирвинг: «Сейчас важно не паниковать и сохранять равновесие»

Кайри Ирвинг назвал причины поражения от «Оклахомы» в 4-м матче (96:100, 2-2).

«Сейчас важно не паниковать и сохранять равновесие. Не время испытывать иррациональные эмоции по поводу такой игры, как сегодняшняя. Мы знаем, каким был план, мы были честны друг с другом. Держали игру в своих руках и контролировали ее, но не справились в клатче, где-то не попали, где-то не подобрали, смазали пару открытых трехочковых, Шэй отлично сыграл. У меня было пять фолов, в каких-то моментах в концовке не смог заставить их сдвоиться, придерживаясь нашего плана на игру.

Как один из лидеров команды я должен взять на себя ответственность за свои действия. Что касается команды, считаю, сегодня мы сыграли достаточно хорошо, чтобы победить, так было на протяжении большей части матча, но мы просто не довели дело до конца. Мелкие детали важны: штрафные броски и подборы в атаке, а также ситуации, когда мяч не принадлежит ни одной из команд», – заявил защитник «Мэверикс».