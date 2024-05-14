Джейсон Кидд о промахах с линии: «Мы станем лучше. У нас будет новая возможность в среду»

Теги Даллас Джейсон Кидд НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

Джейсон Кидд прокомментировал низкий процент реализации штрафных у «Далласа».

У «Мэверикс» 11 промахов с линии в четвертом матче – 12 из 23. Техасцы уступили «-4» (96:100, 2-2 в серии).

«Это неприемлемо, мы должны бросать штрафные лучше. Обсуждали это в коллективе. Нельзя бросать 50 процентов с линии, если хочешь побеждать. Поговорим об этом и во вторник. Мы станем лучше и у нас будет новая возможность в среду.

Это часть игры. Ты подходишь к линии и бросаешь. У соперника сегодня 23 из 24, мы даже не близко. Но это просто часть игры, мы должны справляться с этим лучше», – заявил главный тренер «Далласа».

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