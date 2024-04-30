«Лейкерс» готовы выбрать Бронни Джеймса на драфте-2024

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА драфт НБА Бронни Джеймс Баскетбол

«Лейкерс» готовы выбрать Бронни Джеймса на драфте.

Как сообщает The Athletic, калифорнийский клуб «полностью открыты» варианту с выбором старшего сына Леброна Джеймса.

У Джеймса есть опция выхода из контракта с «Лейкерс» в межсезонье-2024. Считается, что он заинтересован в выступлении в одной команде с собственным сыном Бронни, который планирует выставить свою кандидатуру на драфт-2024.

У «Лейкерс» на драфте этого года будет собственный пик второго раунда.

В 25 матчах за Южную Калифорнию в дебютном сезоне NCAA 19-летний Бронни Джеймс набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

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39 комментариев
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Сгорел сарай- гори и хата
+58
-2
+56
Возьмите меня-я заявлюсь на драфте. Ничë что мне 52 и у меня геморрой с радикулитом-зато Лейкерс войдёт в историю как команда в которой играло сразу два старпëра
+18
-2
+16
а чего так возбудились то? как будто они высокий пик первого раунда потратить собрались
ну выберут во втором раунде Бронни, а не Херонни какого-нибудь
взяли, например, 2 года назад Кристи под 35-м пиком, помог он им в этом плей-офф? ни секунды не сыграл, притом что он, ещё не самый плохой вариант
ну и для обмена, так себе актив то, пик второго раунда
Лейкерс - это история, это витрина НБА, и на ней может быть выставлена уникальная экспозиция - отец и сын выходят вместе на паркет
+18
-4
+14
Лейкерс вроде популярная организация, зачем соглашаться на рабство у краба? Эх, никакого самоуважения, через сезон и в плейин не зайдут
+16
-8
+8
Ничего удивительного) Сильвер надавит на все остальные команды, чтобы никто из образно "техаского села" даже не смотрел в сторону Бронни и соответственно ЛеДрамыКвин. Билеты и хайп должны быть в ЛА для максимума денег. Но тут тогда финиш амбиций для всех. У ЛАЛ свой танасис которому время надо давать не только в мусорное время. Леброн в регулярке и так в защите уже чокерит, а тут еще сынок новобранец не очень готовый сразу в НБА после провального сезона. В атаке Ле тоже будет стараться почаще заигрывать. То есть тренер тут не нужен. Короче вы поняли, что это будет медиагод для ЛАЛок. Зачем это все ЭйДи и потенциально третьей звезде? Ну хз, это будет хуже Финикса. Тем более Ейди врядли выдаст второй сезон на 80+ игр, ЛеДрама станет старше на год. Может Сильвер чем-то подсобит, ибо выглядит все так что НОП получит высокий пик в 25))
+11
-4
+7
Если бы я был менеджером команды, которая выбирает раньше Лейкерс, то шутки ради предложил бы им махнуть свой пик на их пик первого раунда какого-нибудь следующего сезона. Вполне серьезно намекнув кого собираюсь взять. Даже интересно чтобы они на это сказали
+9
-3
+6
Все понимают что Бронни будет в нба до тех пор, пока папочка рядом. Это получается Леброну надо еще 20 лет играть.
+8
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+6
Ответ MaxBridge
Сгорел сарай- гори и хата
Если нужно потратить пик 2-го раунда, чтобы сохранить деда, да и пох на него. Йокичей и Джинобили Лейкерс драфтовать не умеют.
+7
-2
+5
Ответ Клименко
Лейкерс вроде популярная организация, зачем соглашаться на рабство у краба? Эх, никакого самоуважения, через сезон и в плейин не зайдут
Краб - градообразующее предприятие. Лейкерс решили, что лучше быть в как-бы хороших отношениях с самым влиятельным черным расистом-миллиардером(который может по команде спустить с цепи всю свою медийку), чем быть обвиненным им в том, что белая обслуга не смогла удовлетворить его неотложные нужды, и не дай Бог покусилась на его "рекорды". Так и команду придется продавать новым "правильным" инвесторам
+8
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+4
Вот это поворот!!!
+3
0
+3
Медиаклуб Лос Анджелес Лейкерс. Шоу "Семейство Джеймсов".
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+3
Это заявка на чемпионство как минимум😂
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это выглядит как фарс, чем дальше, тем больше.
годик отбегает с сыном, потом что произойдёт? Лебр уходит, пацан сырой, кто его станет в команде держать. это означает, что влияние на команду должно быть. скорее есть какой-то план на развитие и должность при команде. иначе зачем это всё.
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недостающее звено
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Ответ <Inter>
Одна из величайших организаций в НБА настолько себя не уважает? Как можно так сильно ложиться под одного игрока?
Та если его выберут во втором раунде, то что теряет ЛАЛ?
Ладно бы это какой то лоторейный пик был, то да
+2
0
+2
Господи, за что?
+3
-1
+2
Ответ whoisme
Ничего удивительного) Сильвер надавит на все остальные команды, чтобы никто из образно "техаского села" даже не смотрел в сторону Бронни и соответственно ЛеДрамыКвин. Билеты и хайп должны быть в ЛА для максимума денег. Но тут тогда финиш амбиций для всех. У ЛАЛ свой танасис которому время надо давать не только в мусорное время. Леброн в регулярке и так в защите уже чокерит, а тут еще сынок новобранец не очень готовый сразу в НБА после провального сезона. В атаке Ле тоже будет стараться почаще заигрывать. То есть тренер тут не нужен. Короче вы поняли, что это будет медиагод для ЛАЛок. Зачем это все ЭйДи и потенциально третьей звезде? Ну хз, это будет хуже Финикса. Тем более Ейди врядли выдаст второй сезон на 80+ игр, ЛеДрама станет старше на год. Может Сильвер чем-то подсобит, ибо выглядит все так что НОП получит высокий пик в 25))
он абсолютно не готов к НБА, если бы он не был сыном Брона, он бы в колледже даже минуты не получал. И Брон год назад говорил что он лучше некоторых в НБА=) Даже Танасис более полезным выглядит
+5
-3
+2
Ответ Caracalla
Сразу видно вы не застали последние годы карьеры Кобе, сорок восемь на два года и вот это вот всё)
Сколько отыграл Кобе, сколько принес чемпионств. Это было бы уместно говорить про Краба, останься он на всю карьеру в Кливленде.
+1
0
+1
Ответ <Inter>
Одна из величайших организаций в НБА настолько себя не уважает? Как можно так сильно ложиться под одного игрока?
Сразу видно вы не застали последние годы карьеры Кобе, сорок восемь на два года и вот это вот всё)
+2
-1
+1
Одна из величайших организаций в НБА настолько себя не уважает? Как можно так сильно ложиться под одного игрока?
+5
-4
+1
Это бизнес и если получится взять его во втором раунде (уверен держатели первого будут спекулировать ситуацией Бронни) , то это привлечёт много внимания, создаст много шума, инфоповодов , предмета для перехода потенциальных звёзд и тд
+1
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+1
Ответ <Inter>
Одна из величайших организаций в НБА настолько себя не уважает? Как можно так сильно ложиться под одного игрока?
Слабый драфт, 2 раунд. Какие вопросы? Если 1 игрок даёт команде намного больше, чем команда ему,то стоит идти на уступки.
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Ответ Давид Agabekyan
И во втором раунде можно взять полезного и даже топового игрока, а не тратить пик на удовлетворение 40-летнего деда, который готовится провести последний сезон
Выбор талантов с драфта - это не про нынешних лейкерс
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Ответ стоун
а чего так возбудились то? как будто они высокий пик первого раунда потратить собрались ну выберут во втором раунде Бронни, а не Херонни какого-нибудь взяли, например, 2 года назад Кристи под 35-м пиком, помог он им в этом плей-офф? ни секунды не сыграл, притом что он, ещё не самый плохой вариант ну и для обмена, так себе актив то, пик второго раунда Лейкерс - это история, это витрина НБА, и на ней может быть выставлена уникальная экспозиция - отец и сын выходят вместе на паркет
"а чего так возбудились то?"
Так обычно домохозяйки с фигурки говорят.
Ты не оттуда ли будешь?)
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Ответ стоун
а чего так возбудились то? как будто они высокий пик первого раунда потратить собрались ну выберут во втором раунде Бронни, а не Херонни какого-нибудь взяли, например, 2 года назад Кристи под 35-м пиком, помог он им в этом плей-офф? ни секунды не сыграл, притом что он, ещё не самый плохой вариант ну и для обмена, так себе актив то, пик второго раунда Лейкерс - это история, это витрина НБА, и на ней может быть выставлена уникальная экспозиция - отец и сын выходят вместе на паркет
Да и выбора у них особо нет. Если не возьмут Бронни, то Леброн уйдет. Плюс Рассел может уйти. В платежке они будут числиться каким-то процентом. То есть особо места под подписание СА не будет. Обменивать тоже некого. В перестройку уходить - пиков нет. Только если Дэвиса и Ривза на пики менять. А тут вариант - потратить не нужный пик 2го раунда, точно собирать полный стадион и если удастся какую-то звезду притащить, то и побороться за что-то можно
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Ответ <Inter>
Одна из величайших организаций в НБА настолько себя не уважает? Как можно так сильно ложиться под одного игрока?
Они уже давно дно. И серия с Денвером это только подтвердило.
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Ответ стоун
а чего так возбудились то? как будто они высокий пик первого раунда потратить собрались ну выберут во втором раунде Бронни, а не Херонни какого-нибудь взяли, например, 2 года назад Кристи под 35-м пиком, помог он им в этом плей-офф? ни секунды не сыграл, притом что он, ещё не самый плохой вариант ну и для обмена, так себе актив то, пик второго раунда Лейкерс - это история, это витрина НБА, и на ней может быть выставлена уникальная экспозиция - отец и сын выходят вместе на паркет
И во втором раунде можно взять полезного и даже топового игрока, а не тратить пик на удовлетворение 40-летнего деда, который готовится провести последний сезон
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0
Ответ quznez
это выглядит как фарс, чем дальше, тем больше. годик отбегает с сыном, потом что произойдёт? Лебр уходит, пацан сырой, кто его станет в команде держать. это означает, что влияние на команду должно быть. скорее есть какой-то план на развитие и должность при команде. иначе зачем это всё.
Он же говорил о владении командой. Может и Лейкерс ему долю продадут. Хотя видится, что он купит малую команду, типа Кливленда.
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Ответ Клименко
Лейкерс вроде популярная организация, зачем соглашаться на рабство у краба? Эх, никакого самоуважения, через сезон и в плейин не зайдут
Потому что рабство с кучей денег, это не рабство. Леброн генерирует кучу денег и популярности. НБА это бизнес, только потом баскетбол
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Ответ Malay Saratov
Возьмите меня-я заявлюсь на драфте. Ничë что мне 52 и у меня геморрой с радикулитом-зато Лейкерс войдёт в историю как команда в которой играло сразу два старпëра
Ну и чем вы лучше скамейки лал? У них такой же набор болезней, что-то одно вылечите и тогда будет неплохой шанс
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