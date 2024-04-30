«Лейкерс» готовы выбрать Бронни Джеймса на драфте-2024

«Лейкерс» готовы выбрать Бронни Джеймса на драфте.

Как сообщает The Athletic, калифорнийский клуб «полностью открыты» варианту с выбором старшего сына .

У Джеймса есть опция выхода из контракта с « » в межсезонье-2024. Считается, что он заинтересован в выступлении в одной команде с собственным сыном Бронни, который планирует выставить свою кандидатуру на драфт-2024.

У «Лейкерс» на драфте этого года будет собственный пик второго раунда.

В 25 матчах за Южную Калифорнию в дебютном сезоне NCAA 19-летний набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.