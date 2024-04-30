«Лейкерс» готовы выбрать Бронни Джеймса на драфте-2024
«Лейкерс» готовы выбрать Бронни Джеймса на драфте.
Как сообщает The Athletic, калифорнийский клуб «полностью открыты» варианту с выбором старшего сына Леброна Джеймса.
У Джеймса есть опция выхода из контракта с «Лейкерс» в межсезонье-2024. Считается, что он заинтересован в выступлении в одной команде с собственным сыном Бронни, который планирует выставить свою кандидатуру на драфт-2024.
У «Лейкерс» на драфте этого года будет собственный пик второго раунда.
В 25 матчах за Южную Калифорнию в дебютном сезоне NCAA 19-летний Бронни Джеймс набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.
ну выберут во втором раунде Бронни, а не Херонни какого-нибудь
взяли, например, 2 года назад Кристи под 35-м пиком, помог он им в этом плей-офф? ни секунды не сыграл, притом что он, ещё не самый плохой вариант
ну и для обмена, так себе актив то, пик второго раунда
Лейкерс - это история, это витрина НБА, и на ней может быть выставлена уникальная экспозиция - отец и сын выходят вместе на паркет
годик отбегает с сыном, потом что произойдёт? Лебр уходит, пацан сырой, кто его станет в команде держать. это означает, что влияние на команду должно быть. скорее есть какой-то план на развитие и должность при команде. иначе зачем это всё.
Ладно бы это какой то лоторейный пик был, то да
Так обычно домохозяйки с фигурки говорят.
Ты не оттуда ли будешь?)