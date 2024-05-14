Джей Би Бикерстафф: «Мы не просим о чем-то особенном, просто об одинаковом подходе»

Джей Би Бикерстафф выразил недовольство судейством в 4-м матче с «Бостоном».

«Селтикс» в гостевой встрече (109:102, 3-1) исполнили 24 штрафных, «Кавальерс» – 7.

«Мне показалось, что наши парни заслуживали куда большего с учетом того, как они сегодня сражались. Они атаковали трехсекундную зону. Делали то же самое, что и соперник.

Мы не просим о чем-то особенном, просто об одинаковом подходе. И я не думаю, что этим вечером у нас были равные возможности с этой точки зрения», – сказал главный тренер «Кавальерс».