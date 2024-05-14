Дариус Гарлэнд: «Часто шли в проход, но заработали пять штрафных за 48 минут. Нелепость какая-то»

Дариус Гарлэнд выразил недовольство судейством в 4-м матче с «Бостоном».

«Селтикс» в гостевой встрече (109:102, 3-1) исполнили 24 штрафных, «Кавальерс» – 7.

«Мы часто шли в проход, часто. У нас семь штрафных, два из них технические, получается, что мы заработали пять штрафных за 48 минут. Как так?

Это нелепость какая-то. С учетом всех наших проходов, атак через трехсекундную зону... Я знаю, как часто мне прилетало. Знаю, как часто доставалось моим товарищам по команде. Мы оказывались на паркете, но не могли ответить аналогичным образом. Тяжело так играть», – заявил разыгрывающий «Кавальерс».