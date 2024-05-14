Донован Митчелл пропустил 4-й матч с «Селтикс» из-за травмы

Донован Митчелл выбыл из строя с травмой.

Звездный защитник «Кавальерс» пропустил четвертый матч полуфинала Восточной конференции против «Селтикс» (102:109, 1-3) в понедельник из-за растяжения мышцы левой голени.

Митчелл записал на свой счет 33 очка за 43 минуты в третьей встрече, но прихрамывал в четвертой четверти.

набирает в среднем 29,6 очка, 5,4 подбора и 4,7 передачи в 10 матчах плей-офф-2024 за « », включая не менее 25 очков в шести матчах подряд. Ранее подобное в истории «Кавальерс» делал только Леброн Джеймс.

Основной центровой «Кавальерс» также не смог сыграть из-за ушиба ребра. Он пропустил седьмую встречу подряд.

Участие обоих игроков в пятом матче серии под вопросом.