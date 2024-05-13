Энтони Эдвардс: «Три дня перерыва после двух побед сказались на команде не лучшим образом»

Энтони Эдвардс оценил расклад сил в паре с «Денвером».

« » стартовала в серии второго раунда с двух побед в гостях, а затем дважды уступила на домашней арене.

«Три дня перерыва после двух побед сказались на команде не лучшим образом. Это помешало нам. Пауза между нашей второй победой и возобновлением серии составила три дня. Мне это совсем не понравилось.

Не думаю, что « » завладел инициативой. Мы выиграли два матча. Они выиграли два матча. Сейчас важно лишь то, кто выиграет еще два матча. Не знаю, как другие смотрят на это, но лично мне это нравится. Я готов.

Мы соревнуемся на самом высоком уровне. Я улыбаюсь, потому что счастлив. Готов к игре. Если бы пятый матч состоялся завтра, я был бы готов. Будет весело», – сказал защитник «Миннесоты».