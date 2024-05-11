Энтони Эдвардс: «У нас нет причин для негатива. Соперник выиграл один матч, мы постараемся выиграть следующий»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс спокойно воспринял разгром от «Денвера» в третьем матче.

«Миннесота» начала противостояние в полуфинале Западной конференции с двух гостевых побед, но в пятницу уступила дома со счетом 90:117 (2-1).

«У нас нет причин для негатива. Соперник выиграл один матч, мы постараемся выиграть следующий. Побеждает тот, кто забирает четыре матча, не один. Если бы дальше шел тот, кто выигрывает один матч, то мы были бы уже в финале конференции. У нас все будет хорошо.

«Денвер» отлично сыграл сегодня. Это команда, которая выиграла чемпионат в прошлом году. Мы и не ждали, что будет легко. Мы именно этого и хотели, интересной серии», – сказал защитник «Миннесоты».
 
 

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