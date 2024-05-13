Энтони Эдвардс обновил личный рекорд результативности в плей-офф

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«Миннесота» уступила «Денверу» в четвертом матче серии – 107:115, 2-2.

В составе «Вулвз» защитник Энтони Эдвардс обновил личный рекорд результативности в плей-офф – 44 очка при 16 из 25 с игры за 45 минут.

В активе Эдвардса также 5 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Энтони стал 3-м игроком в истории НБА, который несколько раз набирал в плей-офф как минимум 40 очков, 5 подборов и 5 передач в одном матче в возрасте 22 года и младше. Ранее подобное удавалось Луке Дончичу (5 раз) и Леброну Джеймсу (2).

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1 комментарий
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такого сегодня не хватило для победы
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