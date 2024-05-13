Джамал Мюррэй: «Мы чемпионы. У меня не было сомнений в команде»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Джамал Мюррэй заявил, что верил в камбэк «Денвера» в серии с «Миннесотой».

«Мы чемпионы. Уже бывали в подобных ситуациях раньше.

У меня не было сомнений в команде, когда мы садились на самолет в Миннеаполис», – сказал разыгрывающий клуба из Колорадо.

«Наггетс» могут стать 6-й командой в истории НБА, которая выиграла серию после двух домашних поражений на старте противостояния.

В воскресенье на счету Мюррэя 19 очков, 5 подборов и 8 передач в победном четвертом матче (115:107, 2-2).

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3 комментария
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Ответ Учительгода2020
А где новость, что Атланта сенсационно получила первый номер драфта?
Её опубликовали почти сразу же
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А где новость, что Атланта сенсационно получила первый номер драфта?
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Нельзя делать такие громкие заявления, а то могут появиться сомнения.... У Миннесоты... Вспомнят две первые игры, не дай бог
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