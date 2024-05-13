«Денвер» может стать 6-й командой в истории НБА, которая выиграла серию после двух домашних поражений на старте
«Денвер» сравнял счет в серии с «Миннесотой» – 115:107, 2-2.
«Наггетс» могут стать 6-й командой в истории НБА, которая выиграла серию после двух домашних поражений на старте противостояния.
Ранее подобное удавалось:
«Лейкерс» в серии с «Уорриорз» в 1969 году
«Уорриорз» в серии с «Санз» в 1994 году
«Мэверикс» в серии с «Рокетс» в 2005 году
«Селтикс» в серии с «Буллс» в 2017 году
«Клипперс» в серии с «Мэверикс» в 2021 году.