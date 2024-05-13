«Денвер» может стать 6-й командой в истории НБА, которая выиграла серию после двух домашних поражений на старте

«Денвер» сравнял счет в серии с «Миннесотой» – 115:107, 2-2.

«Наггетс» могут стать 6-й командой в истории , которая выиграла серию после двух домашних поражений на старте противостояния.

Ранее подобное удавалось:

«Лейкерс» в серии с «Уорриорз» в 1969 году

«Уорриорз» в серии с «Санз» в 1994 году

«Мэверикс» в серии с «Рокетс» в 2005 году

«Селтикс» в серии с «Буллс» в 2017 году

«Клипперс» в серии с «Мэверикс» в 2021 году.