«Денвер» может стать 6-й командой в истории НБА, которая выиграла серию после двух домашних поражений на старте

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Денвер» сравнял счет в серии с «Миннесотой» – 115:107, 2-2.

«Наггетс» могут стать 6-й командой в истории НБА, которая выиграла серию после двух домашних поражений на старте противостояния.

Ранее подобное удавалось: 

«Лейкерс» в серии с «Уорриорз» в 1969 году

«Уорриорз» в серии с «Санз» в 1994 году

«Мэверикс» в серии с «Рокетс» в 2005 году

«Селтикс» в серии с «Буллс» в 2017 году

«Клипперс» в серии с «Мэверикс» в 2021 году.

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