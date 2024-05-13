Аарон Гордон: «Мне нравится, когда нас списывают со счетов»

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Аарон Гордон доволен тем, как «Наггетс» отреагировали на два домашних поражения.

Форвард «Денвера» набрал 27 очков, 7 подборов и 6 передач, реализовав 11 из 12 с игры (9 из 10 2-очковые, 2 из 2 из-за дуги) в четвертом матче.

«Наггетс» победили 115:107, 2-2.

«Мне нравится, когда нас списывают со счетов. Со многими из нас такое уже случалось раньше по ходу карьер. Парни уже бывали в статусе андердога и темной лошадки раньше. Они знают, каково это, они уже оказывались в непростых ситуациях, когда вас списывают со счетов.

Так что ничего нового для наших ребят на личном уровне. Но для коллектива это было что-то новенькое. И мне понравился вызов, рад, что мы приняли его и создали для себя неплохую ситуацию перед возвращением домой», – сказал Гордон.

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