Крис Финч о 11 из 12 с игры у Аарона Гордона: «Надо бы держать его чуть плотнее»

Теги Денвер Миннесота НБА Крис Финч НБА плей-офф Аарон Гордон Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Крис Финч подвел некоторые итоги четвертого матча с «Денвером» (107:115, 2-2).

Форвард «Наггетс» Аарон Гордон набрал 27 очков, 7 подборов и 6 передач, реализовав 11 из 12 с игры (9 из 10 2-очковые, 2 из 2 из-за дуги).

«По правде говоря, надо бы держать его чуть плотнее», – заявил главный тренер «Вулвз».

Финч также отреагировал на слабую реализацию у Карла-Энтони Таунса – 4 из 14 2-очковые, 1 из 4 из-за дуги, 2 из 4 с линии.

«Он действовал слишком поспешно во многих вещах. Уровень физической борьбы был таков, что ему было сложно находить любимые точки на площадке, так что он слишком торопился», – считает специалист.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Держали бы плотнее Гордона - накидал бы Портер, у которого сегодня было только 4 броска с игры.
Этим и хорош Денвер.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий