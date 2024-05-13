Крис Финч о 11 из 12 с игры у Аарона Гордона: «Надо бы держать его чуть плотнее»
Крис Финч подвел некоторые итоги четвертого матча с «Денвером» (107:115, 2-2).
Форвард «Наггетс» Аарон Гордон набрал 27 очков, 7 подборов и 6 передач, реализовав 11 из 12 с игры (9 из 10 2-очковые, 2 из 2 из-за дуги).
«По правде говоря, надо бы держать его чуть плотнее», – заявил главный тренер «Вулвз».
Финч также отреагировал на слабую реализацию у Карла-Энтони Таунса – 4 из 14 2-очковые, 1 из 4 из-за дуги, 2 из 4 с линии.
«Он действовал слишком поспешно во многих вещах. Уровень физической борьбы был таков, что ему было сложно находить любимые точки на площадке, так что он слишком торопился», – считает специалист.
Этим и хорош Денвер.