Карл-Энтони Таунс о 5 из 18 с игры: «Сегодня не получалось. Беру на себя ответственность за это»

Карл-Энтони Таунс прокомментировал неудачную игру в 4-м матче с «Денвером».

Центровой «Миннесоты» набрал 13 очков и 12 подборов при 5 из 18 с игры, его команда уступила со счетом 107:115, 2-2.

«Сегодня не получалось. Беру на себя ответственность за это.

Я знаю, как много труда я вложил в свое дело, в этом смысле у меня нет к себе никаких вопросов. Думаю, вы увидели это в плей-офф. Жаль, что я выдал такой процент в День матери. Но так сложилась игра. Иногда все выходит не самым приятным для вас образом.

Но так происходит не всегда. С нетерпением жду следующего матча, надеюсь, через два дня мы будем совсем в другом положении», – сказал .