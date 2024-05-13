Карл-Энтони Таунс о 5 из 18 с игры: «Сегодня не получалось. Беру на себя ответственность за это»
Карл-Энтони Таунс прокомментировал неудачную игру в 4-м матче с «Денвером».
Центровой «Миннесоты» набрал 13 очков и 12 подборов при 5 из 18 с игры, его команда уступила со счетом 107:115, 2-2.
«Сегодня не получалось. Беру на себя ответственность за это.
Я знаю, как много труда я вложил в свое дело, в этом смысле у меня нет к себе никаких вопросов. Думаю, вы увидели это в плей-офф. Жаль, что я выдал такой процент в День матери. Но так сложилась игра. Иногда все выходит не самым приятным для вас образом.
Но так происходит не всегда. С нетерпением жду следующего матча, надеюсь, через два дня мы будем совсем в другом положении», – сказал Таунс.
Большая проверка предстоит ребятам. Биба и Боба они или право имеют.
Сегодняшний взял Таунс.
Следующий возьмет Гобер.
Ну и последний видимо Конли.
Думаю, всё уйдет в 7 игр. Единственное, по правилам, Мюррея не должно было быть в 3-й игре.
Хотя ОКС-Мавс тоже весьма упорная борьба намечается.
Да и в целом, это ПО что на Западе, что на Востоке радует упорными и интересными играми