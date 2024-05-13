Карл-Энтони Таунс о 5 из 18 с игры: «Сегодня не получалось. Беру на себя ответственность за это»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Карл-Энтони Таунс прокомментировал неудачную игру в 4-м матче с «Денвером».

Центровой «Миннесоты» набрал 13 очков и 12 подборов при 5 из 18 с игры, его команда уступила со счетом 107:115, 2-2.

«Сегодня не получалось. Беру на себя ответственность за это.

Я знаю, как много труда я вложил в свое дело, в этом смысле у меня нет к себе никаких вопросов. Думаю, вы увидели это в плей-офф. Жаль, что я выдал такой процент в День матери. Но так сложилась игра. Иногда все выходит не самым приятным для вас образом.

Но так происходит не всегда. С нетерпением жду следующего матча, надеюсь, через два дня мы будем совсем в другом положении», – сказал Таунс.

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6 комментариев
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Два символических момента двух башен: когда Гобер хотел помочь Таунсу подняться и поскользнулся в него; когда оба два помешали друг другу в подборе.

Большая проверка предстоит ребятам. Биба и Боба они или право имеют.
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Прошлый слив взял на себя Эдвардс.
Сегодняшний взял Таунс.
Следующий возьмет Гобер.
Ну и последний видимо Конли.
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Следующий кто возьмет на себя ответственность, будет Гобер ?
+3
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Достойная серия так-то, вряд ли кто-то из этой пары проиграет Оклахоме/Далласу/Бостону (если не будет чудовищных травм у лидеров).
Думаю, всё уйдет в 7 игр. Единственное, по правилам, Мюррея не должно было быть в 3-й игре.
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Щит выиграла минька. По потерям почти равенство 11/12. Смотрим где волки не добрали очков - процент Таунса.
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Достойная серия так-то, вряд ли кто-то из этой пары проиграет Оклахоме/Далласу/Бостону (если не будет чудовищных травм у лидеров). Думаю, всё уйдет в 7 игр. Единственное, по правилам, Мюррея не должно было быть в 3-й игре.
вот именно, что после такой зарубы могут закончиться как физические, так и ментальные силы у победителя.
Хотя ОКС-Мавс тоже весьма упорная борьба намечается.
Да и в целом, это ПО что на Западе, что на Востоке радует упорными и интересными играми
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